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"Розірвало на частини": бабуся Лізи не говорить доньці про трагедію та сама поховає дівчинку

15 липня 2022, 22:33

Ірина ще довго буде в лікарні, тому рідні поховають дівчинку, не чекаючи, поки маму випишуть з лікарні.

Вінниця, Ліза з мамою Іриною
Ірина з донькою Лізою / Instagram Ірини Дмитрієвої

Мешканка Вінниці Ірина Дмитрієва зараз перебуває у важкому стані в реанімації і не знає про те, що втратила свою доньку Лізу в результаті ракетного удару росіян по центру міста.

Як повідомила бабуся дівчинка, мати Ірини Лариса в інтерв'ю Супільному, вона зараз у важкому стані, її прооперували. Лариса уточнила, що у її дочки ноги, руки цілі, тому те, що пишуть, що їй відірвало ногу не відповідає дійсності. Вона сказала, що у Ірини вкрай важка травма черевної порожнини: печінка, легені, її підключили до апарату штучної вентиляції легень.

"Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: "Де моя Ліза?" Головний лікар каже, що вона в лікарні в обласній. Не говорить... Їй не можна говорити. Тому що вона не витримає цього", - зазначила жінка.

Мама Ірини припустила, що вона, мабуть, забула, що її Ліза загинула. Лариса розповіла, що після ракетних ударів їй вдалося по телефону поговорити з дочкою і тоді вона сказала, що маленької Лізи більше немає.

"Мама, Лізи немає більше. Влучив снаряд, її розірвало на частини. Її немає", - передала розмову з дочкою Лариса.

"Вона, мабуть, забула. У неї, мабуть, шок, тому що вона ж мені сказала, що Лізи більше немає. У неї щось з пам'яттю сталося. Але він (лікар-ред.) заборонив. Сказав: вона не витримає, відразу двох поховайте, якщо розповісте, що дитина померла", - зазначила жінка.

За словами Лариси, Ірина ще довго буде в лікарні, тому рідні поховають дівчинку, не чекаючи, поки маму випишуть з лікарні.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

У результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

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