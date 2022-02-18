"Розслабтеся": молдавський літак залишив "послання" біля кордонів України

/ Фото Reuters

Недалеко від кордонів України, у небі над Молдовою, пасажирський літак авіакомпанії Air Moldova залишив символічний напис.

Борт, що вилетів з Кишинева 17 лютого, "написав" у небі недалеко від кордону з Україною англійське слово "Relax". Відповідні фото були опубліковані в Twitter сервісу відстеження польотів літаків Flightradar.

Зазначимо, що політ літака Airbus A321 тривав 1 годину і 40 хвилин. За цей час він описав траєкторію шириною 128 км, яка утворила слово, яке можна перекласти як "розслабтеся". Це "послання" з'явилося всього в 40 км від кордону з Україною.

Додамо, що за польотом літака спостерігали понад 30 тисяч користувачів сервісу.

/ twitter/Flightradar24

Нагадаємо, раніше літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України.

Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові.

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