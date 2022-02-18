"Розслабтеся": молдавський літак залишив "послання" біля кордонів України

Airbus A321 описав траєкторію шириною 128 км. у небі над Молдовою.
Недалеко від кордонів України, у небі над Молдовою, пасажирський літак авіакомпанії Air Moldova залишив символічний напис.
Борт, що вилетів з Кишинева 17 лютого, "написав" у небі недалеко від кордону з Україною англійське слово "Relax". Відповідні фото були опубліковані в Twitter сервісу відстеження польотів літаків Flightradar.
Зазначимо, що політ літака Airbus A321 тривав 1 годину і 40 хвилин. За цей час він описав траєкторію шириною 128 км, яка утворила слово, яке можна перекласти як "розслабтеся". Це "послання" з'явилося всього в 40 км від кордону з Україною.
Додамо, що за польотом літака спостерігали понад 30 тисяч користувачів сервісу.
Нагадаємо, раніше літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України.
Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові.
Читайте ще:
- Кренило на бік, а хвіст зачепився об землю: посадка літака при сильному вітрі потрапила на відео
- Літак України мрія вразив іноземців: побачити найбільший у світі лайнер прибули жителі 5 країн
- Літаку SkyUp заборонили летіти в Україну: пасажирів висадили в Молдові