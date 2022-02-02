Кренило на бік, а хвіст зачепився об землю: посадка літака при сильному вітрі потрапила на відео

Посадка літака в ураган потрапила на відео / скріншот з відео

У Великобританії пасажирський літак насилу вдалося посадити в аеропорту "Хітроу".

Інцидент стався коли на країну якраз налетів шторм "Коррі" - швидкість вітру досягла півтори сотні кілометрів на годину.

На опублікованих кадрах в мережі видно, що літак сильно хитнувся на лівий бік при наближенні до злітно-посадкової смуги, зачепивши хвостом землю.

Як повідомили в British Airways, в результаті літак вдалося посадити.

"Наші пілоти добре навчені керувати літаками при будь-яких сценаріях включаючи екстремальні погодні умови, і наш льотний екіпаж благополучно посадив літак. Всі наші клієнти і екіпаж висадилися в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Користувачі мережі відзначили, що такі інциденти не рідкість, а деякі з іронією прокоментували відео.

"Пасажирам, що стояли в проході з багажем, довелося повернутися на свої місця", " у мене теж було це двічі. Двічі в Лондоні, і це було не дуже приємно... мені не хотілося літати."Подібні речі трапляються досить регулярно. Навіть якщо всі колеса опущені, це не означає, що ви більше не зможете злетіти з міркувань безпеки. Безпека - це все в авіації", - писали під відео.

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