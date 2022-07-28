Розповідала маячню про 'нацистів' у ЗСУ: в Харкові викладачка вишу потрапила до гучного скандалу

У Харкові викладачка розповідала бредні про Азов / Колаж ЗСУ та скрін відео

Викладач Харківського університету імені Ярослава Мудрого потрапила до гучного скандалу - вона на лекції з історії міжнародного права поширювала російську пропаганду.

Жінка на повному серйозі розповідала студентам про те, що в лавах Збройних сил України начеб-то є "нацисти". Студенти записали фрагмент лекції та опублікували його в Telegram-каналі NLU.Live у четвер, 28 липня.

Відомо, що мова йде про доцента Марину Окладну, дисертація якої про діяльність забороненої в Україні Комуністичної партії зберігається в Москві.

Проросійський викладач заявила, що в символіці полку "Азов" нібито є щось від "Третього рейху", а над воїнами нібито-то "має відбутися процес на кшталт Нюрнберзького".

"Задам вам єдине питання. Скажіть мені, будь ласка, а символіка "Азова" ніяк не пов'язана з німецькою символікою часів Третього Рейху?"- запитала вона.

Одна зі студенток відповіла, що в символіці полку присутні руни слов'ян, а саме порівняння бійців "Азова" з німцями є недоречним, адже азовці ні на кого не нападали, а захищали свою країну.

"Значить, ви погано дивилися!"- сказала педагог.

Вона додала, що студенти нібито беруться робити висновки, "розібравшись у питанні лише поверхово".

Новини Харкова онлайн:

Жінка вважає, що "над українськими воїнами", а не над російськими загарбниками, нібито треба провести судовий процес.

"Давайте почекаємо з вами, коли в цьому будуть розбиратися кваліфіковані люди, у яких будуть або не будуть докази. Я розповідаю вам про процес, на якому були представлені реальні докази. Біда сучасної молоді в тому, що за відсутності фундаментальних знань ви відразу кидаєтеся робити висновки", – уклала Окладна.

Читайте також: