УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Некрофілія і кровожерливість русского мира": в ОП рознесли пропаганду Кремля

24 липня 2022, 17:13

Окупанти цинічно знищують російськомовні міста України, підкреслив Михайло Подоляк.

Бородянка, війна
РФ руйнує міста в Україні / Фото УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував твердження пропаганди РФ про те, що нібито в Україні Росія захищає "русскій мір".

Як написав він у своєму Twitter, насправді окупанти цинічно знищують російськомовні міста України.

Радник глави ОП стверджує, що тим самим "русский мир" доводить свою некрофілію і кровожерливість.

"Російськомовне населення утискають!" - улюблений брехливий привід сценаристів воєн з Росії, щоб нападати на інших... Реальність - найбільш цинічно Москва знищує в Україні саме... російськомовні міста. Як Харків", - додав Подоляк.

false

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною і РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що крапкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 39 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і понад 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

читайте також"Злив" України через Мінськ-3: екс-міністр оцінив найгірший сценарій завершення війни

Читайте ще:

Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:40

Буряти хочуть вийти зі складу РФ: дипломат пояснив, чому це тільки початок кінця Росії

12:28

"Путінський режим чекає тотальний крах": Каспаров розповів про три сценарії закінчення війни

12:20

У Польщі трагічно загинув 6-річний хлопчик з України

12:17

Війна в Україні швидко загостриться: коли почнеться небезпечний період - прогноз астрологаВідео

12:06

Коли завершиться війна: Віталій Кім розповів деталі

Реклама
12:04

"Викличте екзорциста": Гордон висміяв беззубу росіянку з ковбасою, що оспівує РосіюВідео

12:00

"Матір Божа, піклуйся про неї": чоловік Писанки виклав романтичне фото з неюВідео

11:54

Пробоїна по правому борту: ЗСУ підбили російський катер РапторВідео

11:54

До Путіна терміново викликали медиків: ЗМІ з'ясували, що не так з російським диктатором

11:49

ЗСУ "денацифікували" безграмотного окупанта, який грозився "порвати" українцівВідео

11:34

HIMARS змінюють хід війни: обстріли РФ скоротилися в 10 разів - The Washington PostВідео

11:24

Гороскоп на завтра, 25 липня 2022: Ракам - втрати, Левам - старі борги, Терезам - розчаруванняВідео

11:19

IBA відреагувала на захоплення Федерації боксу України: Продивус залишається законним президентом

11:14

На Південному фронті - перелом, ЗСУ йдуть у контрнаступ: депутат назвав терміни звільнення ХерсонщиниВідео

10:59

Прорвали понад 100 км блокади: з'явились унікальні кадри евакуації бійців з АзовсталіВідео

10:58

Смертельний удар на Харківщині: ЗСУ рознесли позиції окупантів РФВідео

10:30

​​Загрози наступу російських військ на Одесу в найближчі два місяці немає - Кім

10:27

"Там всім потрібна психологічна допомога": актриса "Сватів" підтримала вбивства українців

10:26

Переговорний процес з Рф поки категорично неможливийПогляд

10:19

Щоби покласти край війні: Папа Римський заявив, що хоче приїхати до Києва

Реклама
10:17

Ворогу перерізають логістику: ЗСУ беруть під контроль інфраструктуру на ХерсонщиніВідео

09:51

У бою на Миколаївщині трагічно загинув командир 28-ї бригади Віталій ГуляєвВідео

09:35

Окупанти отримали по зубах на Луганщині: ворог відступив з втратамиВідео

09:35

ЗСУ за тиждень знищили 21 склад БК, 17 баз і два командні пункти окупантівВідео

09:00

Другосортні вояки і ракети, що вимагають утилізації: чим Росія далі намагатиметься перемогти УкраїнуПоглядВідео

08:58

Британські спецслужби допомогли ЗСУ вибити окупантів зі Зміїного - The SunВідео

08:50

Думав, що "творить історію": в Україні ліквідували окупанта з Удмуртії

08:29

Десантники ЗСУ Іглою збили російський штурмовик Су-25Відео

08:18

Особлива броня захищає від снаряда на 70%: Польща передала Україні танки PT-91

08:17

"Треба показувати картинку": Кім пояснив, чому окупанти обстрілюють Миколаїв

07:57

Окупантам "дають прикурити" на Херсонщині: у США розповіли про контрудари ЗСУВідео

07:31

У боях за Україну загинув громадянин Канади, з ним були ще кілька бійців Інтернаціонального легіонуВідео

07:06

Росія вночі атакувала Миколаїв і Харків, пролунали вибухи : перші подробиціВідео

06:35

ЗСУ на Півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць технікиВідео

06:17

Звичайне російське свинство, або Навіщо Росія обстріляла одеський портПогляд

06:00

Тривожна кнопка в школі: хто встановлює та навіщо потрібна

06:00

Я вірю, що до кінця року гостра фаза війни завершиться - Віталій КімВідео

04:13

16-річна донька Ольги Фреймут показала пишні форми в облягаючому вбранні

03:39

Соковита plus-size модель Ешлі Грем похвалилася вигинами в яскравому бікіні

03:10

"Ціни підуть вгору": українцям пояснили неминучість курсу долара по 40 грнВідео

Реклама
03:05

Переможця Голосу країни Сергія Лазановського в Бельгії забрала "швидка"

02:39

Франція і Німеччина побоюються перемоги України у війні - дипломатВідео

02:05

Чи є в окупантів шанси швидко перекидати свої війська - пояснення військового експертаВідео

01:54

"Як тобі - бути в столиці вбивць?": Балі-бея Бурака Озчивіта захейтили за візит до Москви

01:33

Ідеальний блиск та ніякої жовтизни на підвіконнях: як і чим правильно мити вікна

01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 липня: Близнюкам - економія, Левам - нова робота, Скорпіонам - боргиВідео

01:04

Ксенія Мішина вперше показала 10-річному синові його батька: "Сказала, що це мій знайомий"

00:51

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

00:10

Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді Білорусь почне наступ на північ і захід України - МВСВідео

00:06

Зірка Сватів Анна Кошмал показала, як приймає сонячні ванни в короткому квітчастому міні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти