"Давайте забудемо про все": гауляйтер Сальдо раптово заговорив українською про "мир"

Херсонський гауляйтер звернувся особисто до українських військових та запропонував "об'єднатися".

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Володимир Сальдо заговорив українською і спробував помиритись з українцями / Колаж: Головред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скріншот з відео

Херсонський колаборант і гауляйтер Володимир Сальдо раптово перейшов на українську і заговорив про "мир". Він закликав українців все забути і "жити дружно". Відеозвернення Сальдо вже розлетілося в Мережі.

Сальдо звернувся до українських військових та просить "об'єднатися".

"Особисто хочу звернутися до українських воїнів. Хлопці… Ми не вороги. Зрозумійте, ми переважно рідні люди. І був час, коли ми може і сперечалися, а може і не сперечалися, але у нас є все для того, щоб забути суперечки ... Давайте забудемо про все, що було. Давайте об'єднаємося і розвернемося в другу сторону і зробимо все, щоб завершити війну. Та ми знову жили дружно разом", - сказав Сальдо.

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Разом з тим гауляйтер звинувачує українську владу у знищенні радянських пам'ятників, які напряму пов'язані з країною-агресоркою. Він цинічно каже про те, що в РФ так нібито не роблять і "не знищують об'єкти української культури".

Сальдо каже маячню про те, що українці "налякані" і натякає на те, що Америка воює з РФ руками України. При цьому гауляйтер взагалі нічого не сказав про російських окупантів, які знищують українські міста та вбивають українців. У день 9 травня він натякав на необхідність "об'єднатись" з РФ.

Дивіться відео про маячню херсонського гауляйтера Сальдо:

Володимир Сальдо заговорив українською і спробував помиритись з українцями / фото: скріншот

Парад 9 травня на Червоній площі в Москві

У столиці країни-агресора Росії Москві 9 травня пройшов так званий "парад перемоги", який тривав близько 45 хвилин. Директор РФ Володимир Путін швидко виступив зі своєю звичною пропагандою, під час якої звинуватив Захід і Україну у всіх бідах.

Путіну привидівся нібито "нацизм" на Заході, а легітимну владу Києва він назвав, мовляв, "злочинним режимом". При цьому він розмріявся про так звану "перемогу". Авіації на "параді" не було, оскільки Москва, ймовірно, побоювалася повітряних атак.

Прем'єрміністр Ріші Сунак розніс брехливі твердження кремлівського старця і нагадав про беззастережну відповідальність РФ за розв'язану війну в Україні. Як підкреслив британський прем'єр, Путін один несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну.

Також у Мережі з'явилось відео, на якому видно як Путін злякався звука "вибуху". Він одразу зупинився та почав обертатися в різні боки, щоб зрозуміти що сталося.

Дивіться відео про те, як Кремль на парад 9 травня в Москві міг підвезти двійника замість Путіна:

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