Бойова частина ракети "прошила" будинок у Дніпрі: чоловік - про перші хвилини після події

У перші хвилини після падіння обломка ракети, не було чим дихати, був відчутний запах ракетного палива.

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Обломок російської ракети пробив будинок у Дніпрі / Колаж: Главред, фото: t.me/gunpvdp, t.me/adm_dp

Російські окупанти в ніч на 9 травня атакували Україну ракетами та дронами. Вони вдарили по Дніпру. Українські сили ППО збивали ворожі ракети, однак обломок однієї з них впав на 4-поверховий будинок та "прошив" його. У Мережі з'явилось відео зсередини будівлі.

Відомо, що внаслідок падіння ракетного обломка, постраждала 31-річна жінка. У цей момент вона була в кімнаті з чоловіком, їх засипало завалами.

"Було бажання нормально дихати, бо був запах палива ракетного, пил. Було основне випхати жінку в коридор. Я був у цій кімнаті під завалами", - розповідає чоловік постраждалої.

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Він стверджує, що у цей момент сусіди не розуміли, що сталося. Йому здавалося, ніби будинок повністю зруйнований. У постраждалої жінки легкі поранення, її відпустили додому.

Дивіться відео про наслідки падіння ракетного обломка на будинок у Дніпрі:

Обломок російської ракети пробив будинок у Дніпрі / фото: скріншот

Бойова частина ракети пробила дах будинку та перекриття між 4 і 3 поверхами. Саме на третьому поверсі був виявлений обломок. Місцеві жителі кажуть, що лише згодом до них прийшло розуміння того, що бойова частина ракети могли вибухнути.

Атака дронів на Україну

Вночі 4 травня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога. Працювали системи протиповітряної оборони. У Повітряних силах України повідомили, що окупанти застосували 24 ударні дрони Shahed-136/131. Силами і засобами Повітряних Сил було знищено 18 ударних БпЛА і один розвідувальний дрон.

У ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, гриміли вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли мети.

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

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