Поранена вагітна жінка: мер Броварів розповів про стан постраждалих від падіння гелікоптера

Восьмеро осіб потрапили в опіковий центр, серед них четверо дітей.

Мер Броварів розповів про стан постраждалих від падіння гелікоптера/ Магнолія-ТВ, Telegram

Внаслідок падіння гелікоптера у Броварах на Київщині в середу, 18 січня, загинули 17 осіб за інформацією станом на 14:00. Постраждали 25 осіб, з яких 11 – діти.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що потерпілих госпіталізували, медики надають їм допомогу.

Тим часом мер Броварів Ігор Сапожко розповів про стан постраждалих. Він повідомив, що внаслідок падіння гелікоптера, зокрема, була поранена вагітна жінка. Вісьмох людей поклали в опіковий центр, серед них четверо дітей.

"До Броварської лікарні доправили 24 особи, з них – 10 дітей. В опіковий центр перевезено вісім осіб, з них – четверо дітей. 16 людей наразі перебувають у нашій лікарні, з них – шестеро дітей. Поранені перебувають у травматологічному та хірургічному відділеннях, а одна вагітна – у гінекологічному", – розповів він.

Він зазначив, що усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах:

порушення правил польоту;

технічна несправність гвинтокрила;

навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

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