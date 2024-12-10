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"Атака буде серйозною": стала відома нова ціль для удару "Орешником" по Україні

Юрій Берендій
10 грудня 2024, 18:49
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Україна не може протистояти ракетам "Орешник", ворог може застосувати її під час масованого удару ракет та дронів по Україні, зазначає експерт.
'Атака буде серйозною': стала відома нова ціль для удару 'Орешником' по Україні
Під загрозою можуть опинитись західні регіони України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • РФ може застосувати ракету "Орешник" під час масованого удару по Україні
  • Ціллю удару можуть стати західні регіони України, зокрема Карпати

Росія може знову використати ракету "Орешник" у рамках масованої атаки, заявив льотчик-випробувач і експерт з авіації Олександр Лиходід в ефірі "Київ 24".

За його словами, ризик залишається, оскільки Путін, опинившись у складній ситуації, може вдатися до такого кроку, прагнучи продемонструвати силу перед інавгурацією Дональда Трампа.

відео дня

Лиходід підкреслив, що ймовірність використання "Орешника" в ході масованого ракетно-дронового удару по Україні є високою.

"Дальня авіація, ракети Х-101/555, потім "Шахеди". І коли це буде вже над Україною, вони зроблять таке "собаче весілля" з цих ракет.... Якщо вони будуть пускати з "Капустиного Яру", а він мобільний, вони можуть його перевезти в будь-яке місце", - сказав Лиходід, передає УНІАН.

Лиходід звернув увагу, що росіяни можуть використати цю ракету для ударів по західних регіонах України. Він пояснив, що якщо Росія закриє повітряні маршрути цивільної авіації в західному напрямку, зокрема в Ростовській та Воронезькій областях, це може свідчити про підготовку запусків ракети.

Експерт також зазначив, що маршрут ракети може пролягати південніше Волгограда, через Морозовськ, а далі – між Луганськом і Донецьком, після чого вона увійде в повітряний простір України.

"І далі куди вона, на Київ піде, піде далі туди на захід - я думаю, вони, якщо будуть застосовувати, то вони її застосують десь там в Карпатах, тому що треба показати… Толку від цієї ракети не буде, заряду там немає... Ядерний вони не ризикнуть", - пояснив експерт.

На його думку, "атака буде серйозною". Протистояти ракетам "Орешник" Україна не зможе. Немає в нас заходів для перехоплення такої ракети.

"Вони є у американців… І у ізраїльтян. Продали Арабським Еміратам, Японії, Саудівській Аравії і Південній Кореї. От там ці установки є", - резюмував він.

'Атака буде серйозною': стала відома нова ціль для удару 'Орешником' по Україні
Що відомо про ракети РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Загроза удару "Орешником" по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія намагається активізувати виробництво ракет середньої дальності, зокрема типу "Орешник", які вже використовувалися для удару по Дніпру 21 листопада. Про це заявив військовий експерт Валерій Рябих, директор з розвитку компанії Defense Express.

Військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий зазначив, що рішення Заходу дозволити удари по російській території викликало паніку у Володимира Путіна. Це, за словами аналітика, стало одним із чинників використання Росією ракет "Орешник".

Крім того, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про наявність приблизно трьох десятків майданчиків для розміщення цих ракет у Білорусі. Як повідомляє агентство "Белта", наразі вибирають позиції, які забезпечать мінімальну відстань до потенційних цілей.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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війна в Україні ракета "Рубіж" Удар МБР "Рубеж" по Дніпру Ракета Орешник
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