'Знищити чудовисько': Данілов різко відповів на кривавий ракетний обстріл РФ України

Олексій Данілов прокоментував новий ракетний удар РФ / ГУ Нацполіції, скріншот

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував новий ракетний удар РФ по Україні, в результаті якого є загиблі й постраждалі.

За його словами, ракетний обстріл РФ не змусить Україну сісти за стіл переговорів з країною-терористом. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами секретаря РНБО, розмовляти з російськими терористами Україна буде "через приціл Сил оборони".

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ні на міліметр, ні на крок не наблизять ваше бажання про переговори. Тільки єдине бажання - знищувати рашистське чудовисько. З країною-терористом - переговори тільки через приціл Сил оборони", — написав Данілов.

У Києві прогриміли потужні вибухи

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

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