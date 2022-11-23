"Більше 50% без світла: Молдова постраждала через ракетний обстріл України

Молдова залишилась без світла / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл України. Внаслідок "прильотів" постраждала навіть Молдова. Про це офіційно заявив віцепрем'єр-міністр Андрій Спину.

Він додав, що Росія вирішила "повторити 15 листопада".

"Шановні громадяни, сьогодні у нас повторення ситуації 15 листопада. Після бомбардування Росією енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні", - написав Андрій Спину.

Молдова залишилась без світла / скріншот

Згодом він зазначив, що світла немає у більш ніж половині країни.

"Працюємо над підключенням до електрики понад 50% території країни", - написав Спину.

Молдова залишилась без світла / скріншот

Масований ракетний удар по Україні

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали. Крім того, в Києві в результаті прильоту є руйнування цивільної інфраструктури.

Прильоти також зафіксовані у Київській області. Попадання російських ракет фіксувалося по інфраструктурних критичних об'єктах. Крім того, в одному з районів Київської області Росія потрапила в багатоповерхівку, на місці працюють всі компетентні служби.

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фотографії з місця, де російська ракета потрапила в житловий будинок. Судячи з фото, після удару є постраждалі, не виключено, що загинули люди.

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