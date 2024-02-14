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РФ вдарила по лікарні та житловому будинку в Селидовому: під завалами - люди

Анна Ярославська
14 лютого 2024, 06:45
Вночі РФ атакувала цивільну інфраструктуру - цього разу мішенню став один із корпусів лікарні та житлова 5-поверхівка в Селидовому.
Лікарня в Селидовому після обстрілу
Лікарня в Селидовому після обстрілу / Колаж: Главред, фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

У ніч на 14 лютого російські окупанти двічі обстріляли Селидове Донецької області. Пошкоджено корпус лікарні та житловий п'ятиповерховий будинок. Під завалами перебувають люди.

Як повідомив у Telegram начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, під завалами зруйнованої лікарні перебувають троє людей, зокрема дитина. На місці працюють рятувальники, поліція та місцева влада.

На місці виникла пожежа. Рятувальники борються з вогнем і евакуюють людей.

відео дня

"Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 кв. метрів, евакуюють хворих із пошкоджених приміщень", - написав голова Донецької ОДА.

Відомо про одного пораненого. Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевозять до лікарень Покровська та Мирнограда.

Дивіться відео - Як виглядає лікарня в Селидовому після російського обстрілу:

Скриншот

Пізно ввечері 13 лютого окупанти вдарили по п'ятиповерховому будинку в Селидовому. 12 квартир в одному з під'їздів зруйновано повністю, під завалами - люди.

"Росіяни вдарили по місту близько 23:30, влучили в 5-поверхівку - 12 квартир в одному з під'їздів зруйновано повністю", - написав Філашкін у Telegram.

За його словами, щонайменше 4 людини в Селидовому поранені внаслідок обстрілу. Серед поранених - двоє дітей 2016 і 2007 років народження.

З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще чотири людини.

Рятувальна операція триває.

  • Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу
    Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
  • Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу
    Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
  • Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу
    Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
  • Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу
    Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
  • Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу
    Лікарня та житловий будинок у Селідовому після обстрілу Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Як повідомляв Главред, 13 лютого в РФ почали розганяти інформацію про те, що в Селидовому Донецької області підрозділи Збройних сил України нібито зазнали втрат унаслідок удару окупантів. Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що це російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція).

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