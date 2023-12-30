'Бавовна' в Росії: експерт розповів, коли війна перейде на територію РФ

Жданов заявив, що Україна повинна своїми силами і засобами впливати на противника.

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Як війна перейде на територію Росії / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду спрогнозував події на фронті в 2024 році та розповів, чи можливе в будь-якому вигляді перенесення війни на територію Росії.

"Ніякі війська не будуть входити на територію Російської Федерації. Цього ніхто не робитиме. Партнери теж будуть наполягати на тому, щоб ми сильно не лізли в Росію, навіть у сенсі вогневих ударів", - зазначив експерт.

Жданов заявив, що Україна повинна своїми силами і засобами впливати на противника.

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"Без цього ми не зможемо домогтися більш конкретних успіхів, тому що потрібно створювати потрібну нам морально-психологічну обстановку в стані ворога - ейфорію свята і перемоги треба ламати. Коли в Москва-Сіті вибухали російські міністерства, це був чудовий морально-психологічний вплив на противника. Коли вибухали і горіли на аеродромі російські стратегічні бомбардувальники, це теж був чудовий вплив. Без цього не можна", - пояснив він.

В останні місяці ми взагалі припинили будь-який вплив. Коли востаннє "невідомі безпілотники" залітали на територію Російської Федерації, складно сказати.

Нагадаємо, що Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області. Окупанти можуть вийти на річку Оскіл, щоб виконати політичне завдання на вихід кордонів Луганської області, а також створити із Харківської області буферну зону.

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