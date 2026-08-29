РФ масованоатакує дронами: у Києві лунають вибухи, палає багатоповерхівка

В одному з 12-поверхових будинків сталася пожежа - вогонь поширився з другого по п'ятий поверхи.

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Росія атакує ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

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У Києві зафіксовано падіння дрона в Оболонському районі

В одному з 12-поверхових будинків виникла пожежа

Під час чергової атаки безпілотників РФ у Києві зафіксовано падіння дрона в Оболонському районі.

За попередньою інформацією, безпілотний літальний апарат впав між житловими будинками, після чого на місці почали працювати екстрені служби, повідомив мер Віталій Кличко.

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Крім того, в одному з 12-поверхових будинків сталася пожежа. Вогонь поширився з другого по п’ятий поверхи, повідомляє він.

За його даними, також надійшов виклик медиків у Подільському районі після атаки РФ.

/ Главред

Подробиці атаки РФ

Повітряні сили попереджали про застосування Росією реактивних безпілотників і закликали мешканців столиці залишатися в укриттях. У місті також було чутно вибухи.

У ЗС також попередили, що до міста продовжують залітати реактивні дрони РФ.

Дивіться відео - РФ атакує Київ дронами:

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РФ створила великий запас дронів: у ГУР розповіли про ризик нової атаки

Російські війська могли накопичити значний арсенал ударних безпілотників для можливого масованого удару по Україні. За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на складах РФ знаходиться близько 6,2 тисячі дронів сімейства "Герань" різних модифікацій.

В українській розвідці вважають, що такої кількості БПЛА достатньо для організації масштабної комбінованої атаки. При цьому можливості російського оборонно-промислового комплексу залишаються обмеженими, тому підтримувати високий темп запусків на постійній основі Росія не може.

Накопичений запас може свідчити про підготовку до чергової великої атаки. Однак її масштаби та тривалість залежатимуть від здатності російського виробництва поповнювати використаний арсенал.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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