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Війна затягнеться не на 1 рік: експосол у США розкрив найгірший сценарій

Олексій Тесля
29 серпня 2026, 23:40
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Багато хто в Європі розраховує на те, що війна з Україною послабить армію РФ, вважає Валерій Чалий.
Війна затягнеться не на 1 рік: експосол у США розкрив найгірший сценарій
РФ не має наміру завершувати війну / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр﻿, 3 ОШБр

Важливе з заяв Чалого:

  • У Європі розраховують на те, що війна з Україною послабить армію РФ
  • На ситуацію впливає наближення президентської виборчої кампанії у США

Дипломат і експерт з міжнародних відносин Валерій Чалий прокоментував ймовірність завершення війни в Україні найближчим часом.

Як він підкреслив в інтерв’ю Каналу 24, багато хто в Європі розраховує на те, що війна з Україною послабить армію РФ.

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"Хтось із європейських країн незадоволений? Їхня позиція - щоб ми тримали оборону, поки вони краще підготуються", - пояснив експерт.

На його думку, на ситуацію може також впливати швидке наближення президентської виборчої кампанії у США.

"За різними оцінками, це ще приблизно два роки. Бажано до кінця 2028 року. У багатьох у США в голові вже 2028 рік, президентські вибори 2028 року і те, що після них щось може змінитися. Тобто у всіх у голові вже немає 2027 року. Публічно можуть говорити інше, але за лаштунками бажання швидко зупинити війну я зараз не бачу", – додав Чалий.

В ОП назвали умову зниження інтенсивності війни

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже восени бойові дії можуть стати менш інтенсивними. На його думку, ключовим фактором стане результат нинішньої наступальної кампанії Росії.

Подоляк зазначив, що російське керівництво розраховує за допомогою літнього наступу домогтися нових територіальних успіхів. Якщо реалізувати цей план не вдасться, російські війська можуть знизити активність на фронті.

За оцінкою радника голови ОП, такий розвиток подій може вплинути на подальшу динаміку війни та створити передумови для наступних кроків до її завершення.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусив.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Валерій Чалий

Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).

Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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Валерій Чалий війна Росії та України
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