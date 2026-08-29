Мішель Обама зробила несподіване зізнання щодо своїх доньок Малії та Саші

Колишня дружина президента повідомила, що її ставлення до дітей змінилося.

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Мішель Обама зробила несподіване зізнання / колаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Коротко:

Що сказала Мішель

Як вона ставиться до своїх батьківських обов'язків

Дружина колишнього американського президента Барака Обами Мішель Обама зробила несподіване зізнання про своїх дочок - Малію та Сашу.

Як пише Page Six, колишня перша леді зізналася, що не сумує за ними після того, як вони виїхали з батьківського дому й почали самостійне життя.

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За словами Обами, вона, як і раніше, дуже любить дочок і регулярно з ними бачиться, однак їй комфортно на новому етапі життя без постійних батьківських турбот. Вона зазначила, що тепер її вечори більше не минають у тривозі та переживаннях за дітей.

Обама раніше показав старшу дочку / Фото Instagram/barackobama

Мішель також розповіла, що, на відміну від неї, Барак Обама важко переживав той момент, коли доньки виїхали з дому, тоді як вона сприйняла це спокійніше.

Мішель Обама та Барак Обама можуть пожити для себе / instagram.com/michelleobama

Вона підкреслила, що пишається тим, якими виросли її діти, і вважає їхню самостійність важливим досягненням. Цей період свого життя Обама називає новим етапом, у якому стало менше побутових складнощів і більше особистого простору.

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Про особу: Мішель Обама Мішель Обама - американська адвокатка, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце у списку Maxim Top 100 у 2009 році. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Фільм заснований на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце у списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes із доходом у 36 млн доларів від продажу своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.

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