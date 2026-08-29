Що носити дівчатам із широкими стегнами: дизайнер назвав стильні прийоми

Коротко:
- Що пропонує носити дизайнер
- Які стилістичні прийоми він радить
Український дизайнер Андре Тан заговорив про дівчат із широкими стегнами, а також про те, як таким красуням варто одягатися.
Про це дизайнер записав цікавий ролик на своїй сторінці в Instagram.
"У цій частині ми розбираємо прості стилістичні прийоми, які допоможуть збалансувати пропорції та зробити силует більш гармонійним", - каже він.
Прямі широкі штани
За словами дизайнера, варто забути про обтягуючі штани, які сильно облягають стегна. Прямі та широкі штани створюють гарну вертикаль.
Спідниця
Спідниця А-подібного силуету - одна з найкращих моделей для жінок із широкими стегнами. Вона підкреслює талію, плавно спадає вниз і не створює об’єму.
Акцент у верхній частині
Потрібно робити акцент у верхній частині - структурні плечі, об’єм, яскравий колір. Завдання - привернути увагу до верхньої частини тіла.
Однотонний низ
Простий однотонний низ "збирає силует". А якщо додати світлий верх, то ефект буде ще яскравішим.
Подовжені жакети та сорочки
Вони створюють дві вертикальні лінії, які візуально витягують вашу фігуру. Однак, за словами дизайнера, тут є важливий нюанс: жакет не повинен закінчуватися на найширшій точці, а нижче.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім’я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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