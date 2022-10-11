"Ракет у Росії ще багато": експерт назвав найбільш захищені і вразливі міста України

Олександр Коваленко / скріншот, Зеленський Телеграм

Росія має велику кількість ракет для обстрілу українських міст, але Київ і Одесу вони можуть дістати тільки за допомогою іранських безпілотників.

Блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що в Києві досить потужна ешелонована ППО в порівнянні з Харковом.

"Тому обстріли ракетною зброєю, яка є у РФ дефіцитною, через це і не відбувалися. Тому що є велика ймовірність того, що ракети будуть знищені і не буде ніякого ефекту від застосування. З іншого боку, в тих містах і селищах, які знаходяться або безпосередньо біля кордону з РФ, або біля лінії фронту, окупанти можуть використовувати не тільки ракетну зброю авіаційного базування, а, наприклад, ЗРК з-300, які вони переналаштували з нанесення ударів по повітряних об'єктах на удари по поверхні. Саме таку зброю вони і використовують - це дешевше, та й ракети до з-300 у них ще є у великій кількості", - пояснив експерт.

Коваленко нагадав, що понад 2000 ракет Росія отримала у спадок від Радянського Союзу.

"Який відсоток з них придатний до застосування - складно сказати, але те, що їх ще багато - це факт. Саме цими ракетами обстрілюють Миколаїв, Запоріжжя, Харків і т.д. і саме тому Київ залишався у відносному спокої. Та й не тільки Київ - наприклад, Одесу теж тривалий час не обстрілювали, тому що у росіян не було можливості використовувати інші види зброї, крім ракетного, поки у них не з'явилися Shahed-136. Тоді вони і почали використання цих БПЛА по Одесі та Одеській області", - підсумував експерт.

Раніше видання CNN писало, що у російського диктатора Володимира Путіна почався припадок люті через вибух Кримського мосту та інших жорстких невдач російської армії на фронті. Він вирішив "помститися" масованим ракетним ударом по Україні 10 жовтня. Такий прояв жорсткості Путіна може свідчити про те, що скоро буде новий жахливий поворот у війні, яку він розв'язав проти України.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вирішив зняти з обговорення питання про узгодження можливості застосування тактичної ядерної зброї. Замість цього вирішив влаштувати масований ракетний удар по Україні. Таке рішення він прийняв після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ.

Читайте також: