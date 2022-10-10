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Масова ракетна атака на Київ: з'явилися подробиці про серйозні руйнування

10 жовтня 2022, 19:51

Віталій Кличко озвучив масштаби руйнувань після ранкових обстрілів.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву / t.me/V_Zelenskiy_official

У Києві через масову ракетну атаку Росії 10 жовтня понад 40 житлових будинків серйозно постраждали.

Як повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко, пошкодження отримали навчальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури.

В результаті ранкових обстрілів Києва, в місті отримали пошкодження різного ступеня:

  • житлові будинки - 45;
  • об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ - 5;
  • навчальні заклади - 6 (3 школи, 1 дитячий садок, 2 будівлі позашкільного виховання);
  • Заклади соціальної сфери - 2;
  • Заклади культури - 6;
  • Заклади охорони здоров'я - 5;
  • адмінбудівлі - 2.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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