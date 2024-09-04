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Результат зустрічі Зеленського з фракцією: список кандидатів на заміну в Кабміні

Даяна Швець
4 вересня 2024, 20:35
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Президент України Володимир Зеленський перелічив кандидатів, яких пропонується призначити в уряд.
Результат зустрічі Зеленського з фракцією: список кандидатів на заміну в Кабміні
Зеленський обговорив ротації в Кабміні / Колаж Главред: Фото: президент України, тг-канал Шмигаля

Президент Володимир Зеленський був присутній на засіданні фракції "Слуга народу" і переконував народних депутатів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того. Це сталось на фоні того, як Рада сьогодні провалила низку голосувань про звільнення міністрів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у "Слузі народу".

"Він переконував, що це консолідована позиція всіх. Що такі зміни треба прийняти. Президент озвучив кандидатуру на міністра закордонних справ, оскільки це його квота - Андрія Сибігу. Також він перелічив інших кандидатів, яких пропонується призначити в уряд", - сказав співрозмовник у фракції.

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Як розповідає проінформоване джерело видання, на засіданні також був присутній прем’єр-міністр Шмигаль та всі кандидати, яких планується завтра назначити в уряд, для представлення та спілкування з нардепами зі "Слуги народу".

Цю інформацію також підтвердив Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія:

"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", - заявив, своєю чергою, Арахамія.

Що відомо про Кабінет Міністрів України?

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Зеленський виступив з пропозицією призначити:

  • МЗС - Андрій Сибіга.
  • Мінрегіон-віцепремʼєр - Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.
  • Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції - Ольга Стефанішина.
  • Мінвет – Наталія Калмикова.
  • Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.
  • Мінагро - Віталій Коваль.
  • Мінмолоді - Матвій Бідний.
  • Мінекології – Світлана Гринчук.
  • Мінстратпром – Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
  • Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП, вона підтвердила цю інформацію.

Як підсумовує інсайдер, скорше за все, після зустрічі з Зеленським завтра Раді вдасться звільнити тих міністрів, яких не вдалось звільнити сьогодні, а також призначити нових кандидатів.

Перестановки в Кабміні - останні новини

Як відомо, 3 вересня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку трьох міністрів і Голови Фонду держмайна. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що його відставка пов’язана з переходом до іншої ролі в оборонній сфері.

Згодом в Офісі президента розкрили причини масових відставок міністрів. Оцінити ефективність кадрових змін у Кабміні можна буде лише після завершення всіх призначень і звільнень, заявив Михайло Подоляк.

Український політолог Золотарьов також пояснив, навіщо в Україні перетрушують уряд. Ключові рішення в Україні ухвалюють на Банковій, тому Кабмін можна було списати і повністю – від цього мало що зміниться, вважає він.

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Кабмін Верховна Рада Володимир Зеленський прем'єр-міністр Кабміну відставка Кабміну Слуга народу
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