Рада з другого разу звільнила Верещук і Кулебу з посад міністрів

Верховна Рада у четвер, 5 вересня, з другого разу підтримала звільнення Ірини Верещук і Дмитра Кулеби з посад міністрів.
За звільнення Кулеби проголосувало 240 депутатів. Як пише нардеп Ярослав Железняк, у залу парламенту для звіту Кулеба так і не зʼявився.
255 депутатів також підтримали звільнення Ірини Верещук з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, у середу, 4 вересня, парламентарі провалили голосування за звільнення Верещук, а до голосування щодо Кулеби так і не дійшли - Рада оголосила завершення засідання.
Того ж дня стало відомо, що Ірину Верещук переведуть на посаду заступника керівника Офісу президента.
"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника голови ОПУ", — прокоментувала рішення Зеленського сама Верещук.
Водночас ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Кулеба "зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО". Серед головних претендентів на главу МЗС - Андрій Сибіга(який був першим заступником Кулеби у МЗС).
43-річний дипломат Кулеба очолював МЗС понад чотири роки – з 4 березня 2020 року. Він став наймолодшим в історії очільником МЗС.
Хто такий Дмитро Кулеба?
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
Перестановки в уряді - що варто знати
Нагадаємо, до Верховної ради України 3 вересня надійшли заяви про відставку одразу трьох чинних міністрів та Голови Фонду держмайна.
У середу, 4 вересня, Рада провела голосування за відставку низки міністрів. Зокрема, нардепи звільнили главу Мінстратегпрому Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську і главу Мінекології Руслана Стрільця.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні розпочалися кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до "надзвичайно важливої осені" для України.
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