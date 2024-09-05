Рада з другого разу звільнила Верещук і Кулебу з посад міністрів

На вчорашньому засіданні депутати провалили голосування за звільнення Верещук, а до розгляду рішення щодо Кулеби так і не дійшли.

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Кадрові зміни в уряді - що буде з Кулебою і Верещук / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Верховна Рада у четвер, 5 вересня, з другого разу підтримала звільнення Ірини Верещук і Дмитра Кулеби з посад міністрів.

За звільнення Кулеби проголосувало 240 депутатів. Як пише нардеп Ярослав Железняк, у залу парламенту для звіту Кулеба так і не зʼявився.

255 депутатів також підтримали звільнення Ірини Верещук з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Нагадаємо, у середу, 4 вересня, парламентарі провалили голосування за звільнення Верещук, а до голосування щодо Кулеби так і не дійшли - Рада оголосила завершення засідання.

Того ж дня стало відомо, що Ірину Верещук переведуть на посаду заступника керівника Офісу президента.

"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника голови ОПУ", — прокоментувала рішення Зеленського сама Верещук.

Водночас ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Кулеба "зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО". Серед головних претендентів на главу МЗС - Андрій Сибіга(який був першим заступником Кулеби у МЗС).

43-річний дипломат Кулеба очолював МЗС понад чотири роки – з 4 березня 2020 року. Він став наймолодшим в історії очільником МЗС.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Перестановки в уряді - що варто знати

Нагадаємо, до Верховної ради України 3 вересня надійшли заяви про відставку одразу трьох чинних міністрів та Голови Фонду держмайна.

У середу, 4 вересня, Рада провела голосування за відставку низки міністрів. Зокрема, нардепи звільнили главу Мінстратегпрому Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську і главу Мінекології Руслана Стрільця.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні розпочалися кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до "надзвичайно важливої осені" для України.

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