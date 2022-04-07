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П’ятьох "відкобзонили", трьох взяли в полон: на Сумщині ЗСУ піймали орків біля авто з награбованим

7 квітня 2022, 10:37

Окупанти не відходили від автомобіля із поцупленим майном, навіть незважаючи на ризик потрапити на очі українським військовим.

Українські військові піймали на Сумщині окупантів біля авто з награбованим/ Фото Reuters

Українські захисники на Сумщині ліквідували п’ятьох і взяли в полон трьох російських загарбників, які крутилися біля перекинутого "Уралу", повністю набитого награбованим в українців майном.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook. Вона висловила здивування, як окупанти могли не врахувати той момент, що поблизу є українські військові, і не відходили від машини з краденими речами.

"Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько й ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон", – написала Венедіктова.

Вона уточнила, що це сталося у середу, 6 квітня, в селі Дептівка Сумської області.

"Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні…", – зазначила генпрокурор.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

При цьому повідомлялося, що НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти. Західні чиновники зазначають: Альянс прагне озброїти і навчити українців так добре, щоб Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

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війна в Україні ЗСУ Сумська область вторгнення Росії
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