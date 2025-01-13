Начальника академії Сагайдачного оберуть військові: Зеленський анонсував голосування

Військові зможуть обрати нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного в додатку "Армія+".

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Зеленський залучає військових до вибору начальника Академії сухопутних військ / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Президент Зеленський обговорив з військовим керівництвом ситуацію на фронті

В Армія+ стартує опитування щодо призначення нового керівника академії Сагайдачного

Опитування триватиме до 17 січня, а потім буде ухвалено рішення про призначення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з військовим керівництвом ситуацію на фронті та кадрові зміни. Готується призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Про це президент повідомив Telegram.

Глава держави заслухав доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувача Сухопутними військами Михайла Драпатого та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

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"Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахово. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання. Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що командувач Сухопутних військ та головком ЗСУ представили п’ять кандидатур на посаду нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. За його словами, усі кандидати мають багатий воєнний досвід і добре відомі у військовому середовищі.

"Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії. Сьогодні в "Армії+" стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії", - додав Зеленський.

Опитування триватиме до 17 січня. Після його завершення, на основі результатів голосування, буде ухвалено рішення про призначення нового начальника академії.

Новини України - скандал в Нацакадемії сухопутних військ

Нагадаємо, у червні 2024 року було затримано начальника курсу Академії сухопутних військ у Львові, який протягом тривалого часу знущався над курсантами. За інформацією Державного бюро розслідувань, офіцер більше року регулярно застосовував насильство щодо молодих військових, використовуючи як зброю, так і ремінь.

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнили з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного 18 грудня 2024 року після аудиту, що виявив порушення в діяльності академії. Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ після візиту президента Зеленського до Львова.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, що рішення було ухвалене після розслідування, проведеного ТСК. Народна депутатка Юлія Яцик уточнила, що звільнення Ткачука стало результатом скарг курсантів на цькування, булінг, низьку якість харчування та відсутність ліків.

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