ППО України під загрозою: Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет

Зеленський також зауважив, що гірше вже не може бути.

Головне із заяви Зеленського:

В Україні є дефіцит ракет до систем ППО Patriot

Війна в Ірані має негативні наслідки для України

Для України буде менше зброї, якщо війна в Ірані триватиме

В Україні спостерігається критичний дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Welt.

Він наголосив, що війна в Ірані має негативні наслідки для України.

"Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну", — сказав Зеленський, ймовірно, маючи на увазі американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Президент додав, якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї.

Водночас, згадавши про ЗРК Patriot, глава держави зазначив: "У нас зараз саме такий дефіцит, що гірше вже не може бути".

За його словами, війна в Ірані є викликом для всього світу, а не лише для США та Ізраїлю.

Зеленський також запропонував США допомогу у питанні Ормузької протоки.

"Ормузька протока заблокована, і ми хочемо її розблокувати; у нас вже є досвід щодо блокування Чорного моря. Америка ще не зверталася до нас", - підсумував він.

Як Росія намагається виснажити ППО України Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов говорив, що окупанти почали встановлювати макети ракет Р-60 на дрони типу "Шахед", щоб вводити в оману українську авіацію та відволікати перехоплювачі. За його словами, основна мета такої тактики - перевантажити систему протиповітряної оборони та відволікти її від реальних загроз. Він додав, що зараз важливим завданням є розробка методів, які дозволять відрізняти дрони з фальшивими ракетами від реальних загроз.

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш) заявляв, що в Україні створили приватну інноваційну систему ППО, яка може захищати об'єкти критичної інфраструктури.

Міністерство оборони України повідомляло, що українські Сили оборони отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які допоможуть ППО України у боротьбі з російськими "Шахедами" та іншими повітряними загрозами.

Крім того, командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко говорив, що в Україні планують створити новий рубіж протиповітряного захисту. Його планують розгорнути на заході України.

Про джерело: Die Welt Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

