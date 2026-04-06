Швеція передає Україні системи ППО: Tridon Mk2 збиває дрони та ракети

Tridon Mk2 працює за будь-яких погодних умов, вдень і вночі.

Швеція передасть Україні високотехнологічні винищувачі "Шахедів"

Швеція передасть Україні хайтек-винищувачі "Шахедів"

Tridon MK2 – це мобільна система ППО середньої дальності

Українські Сили оборони отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які допоможуть ППО України у боротьбі з російськими "Шахедами" та іншими повітряними загрозами. Про це повідомило Міністерствооборони України.

Зазначається, що на їх закупівлю Швеція виділить 400 мільйонів євро – майже третину суми нового пакету військової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро, який було оголошено в лютому.

У Міноборони пояснили, що Tridon MK2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яка вперше була представлена у 2024 році. Працює за будь-яких погодних умов, вдень і вночі. Одна з її переваг – відносно низька вартість пострілу.

"Tridon MK2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, яка вражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє знижувати темп стрільби до 200 пострілів на хвилину, що економить боєприпаси та адаптує її до конкретних вогневих завдань", – йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що артилерійська система Tridon MK2 використовує боєприпаси з програмованим підривом. Вони спрацьовують безпосередньо перед ціллю, утворюючи щільну хмару осколків, що значно підвищує ефективність при знищенні повітряних загроз, включаючи безпілотники та крилаті ракети.

Установка відрізняється високою універсальністю у розміщенні. Її можна інтегрувати як на гусеничні броневездеходи BvS 10, так і на вантажні платформи Scania. Це забезпечується застосуванням електроприводів, які спрощують монтаж і адаптацію системи порівняно з рішеннями, що використовують гідравлічні механізми.

У міністерстві підкреслили, що шведська Tridon MK2 є багатофункціональною системою протиповітряної оборони, що поєднує ефективність, гнучкість застосування та порівняно низькі експлуатаційні витрати. Вона здатна одночасно протидіяти широкому спектру цілей, включаючи ударні та розвідувальні дрони, літаки, вертольоти та крилаті ракети.

Як повідомляв Главред, Україна тривалий час виявляє інтерес до шведських винищувачів Gripen. Ще у 2023 році Швеція дозволила навчання українських пілотів на цих літаках, а згодом парламент підтримав можливість їх постачання.

Однак на початку року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна готова приєднатися до гарантій безпеки України та Європи після підписання мирної угоди. Швеція може надати винищувачі Gripen, допомогу в розмінуванні Чорного моря та підготовку українських військових, але тільки за наявності мирної угоди.

Разом із винищувачами Україна розраховує отримати ракети MBDA Meteor — найдалекобійніші ракети класу "повітря-повітря" в арсеналі НАТО. Їхня заявлена дальність — понад 200 кілометрів.

Передбачається, що вони можуть використовуватися на винищувачах Gripen C/D, які Україна хотіла б отримати у 2026 році. Разом із літаками дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, які Швеція пообіцяла раніше, Gripen зможуть "бачити" і знищувати російську авіацію ще до того, як вона увійде в зону пуску своїх ракет.

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони.

