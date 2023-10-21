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"ППО не гарантує 100% безпеки": киян попередили про загрозу ударів РФ

Олексій Тесля
21 жовтня 2023, 12:56 оновлено 21 жовтня, 13:06
Навколо столиці збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, нагадав Сергій Попко.
Ракети Калібр
РФ готує нові удари по Києву / Колаж Главред, фото Міноборони РФ, Вікіпедія

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко наголосив, що Росія лише тимчасово залишала Київ у спокої. Він попередив про те, що столиця була, є і буде однією з пріоритетних цілей агресора.

Тому слід бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, можливі нові удари по енергетичному сектору міста. Про це генерал-полковник ЗСУ наголосив в ефірі ТСН .

"Так, усі розуміють, що ворог лише тимчасово залишив Київ у спокої. Столиця України була, є і буде однією із пріоритетних цілей агресора. Тому слід бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, я розумію, що тема ймовірних нових ударів по енергетичному сектору міста дуже турбує киян", - не виключив він.

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Водночас він нагадав про те, що навколо столиці збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєнні мобільних груп стоять: ЗРК - "Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Голка", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 і т.д.

"Але ще раз звертаюся до киян: пам'ятайте, жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі. Повітряні тривоги лунають, коли загрожує небезпека. Тому всі мають бути відповідальними за своє життя та життя та здоров'я своїх рідних та близьких. Закликаю всіх мешканців столиці, бізнес – кожен із вас, власним прикладом, настановами має мотивувати людей перебувати у укриттях", - додав Попко.

Масовані удари РФ

Раніше у розвідці назвали, коли і чим РФ планує масовано бити по Україні. Ворог останнім часом у більшості завдає ударів дронами-камікадзе, наголосив Андрій Юсов.

Раніше повідомлялося про те, коли окупанти планують масовано бити по Україні. Загроза масованих ударів РФ по Україні залишається високою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готується масовано бити по Україні. Головна мета окупантів – викликати соціально-політичну напругу в країні, упевнений Іван Ступак.

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новини Києва Попко війна Росії та України ракетний удар
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