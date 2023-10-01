Дрони атакували російські міста: лунали вибухи та спалахнула пожежа

Відомо, що 1 жовтня кілька вибухів пролунало в районі авіаційного заводу в Смоленську.

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У Росії "бавовна" / колаж: Главред, скріншот: відео

1 жовтня у декількох містах Росії були помічені безпілотні літальні апарати та лунали вибухи. Дрони були помічені у Сочі, Смоленську та Шебекіно.

Міністерство оборони Російської Федерації офіційно відзвітувало, що близько 9:00 протиповітряна оборона РФ нібито збила "три українські безпілотні літальні апарати над територією Смоленської області".

Місцевий губернатор Василь Анохін також підтвердив атаку. Він стверджує, що застосовувалися засоби ППО та РЕБ у Задніпровському районі міста Смоленськ. Постраждалих немає.

відео дня

"Бавовна" у Смоленську / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як у Смоленську літали БПЛА:

Мешканці міста бачили в небі дим. Один із прокремлівських Telegram-каналів написав, що після падіння обломів дрону нібито загорівся дах житлового будинку.

Водночас у мережі писали, що кілька вибухів пролунало в районі авіаційного заводу. Також росіяни чули стрілянину. За деякими даними, територію вказаного об'єкта також могло зачепити.

"Бавовна" у Сочі

У російському місті Сочі місцеві бачили в небі БПЛА літакового типу, знімали його на камеру й активно публікували кадри.

Одна з місцевих інтернет-спільнот заявила, що безпілотник летів близько 7:45 ранку з боку пляжу "Чайка" в Адлері.

"Бавовна" у Сочі / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як у Сочі літали безпілотники:

Пропагандисти стверджують, що уламки безпілотника впали неподалік аеропорту. Через інцидент тимчасово затримали 14 рейсів і один скасували.

Нагадаємо, що експерт пояснив, чи міг український дрон атакувати Москву. Сунгуровський вважає, що у будь-якому випадку це говорить про те, що насправді російське ППО залишає бажати кращого.

У ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах. Пропагандисти у Криму заявили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю.

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