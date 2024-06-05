'Путіну нічим відповідати': Жданов описав головну проблему в армії РФ

Друга фаза наступу на Харківщині тепер взагалі може не відбутися, зазначив військовий експерт.

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Жданов описав головну проблему в армії РФ/ колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Російська окупаційна армія зазнає величезних втрат на полі бою. Скоро угруповання військ противника почне скорочуватися, і країні-агресорці Росії все важче буде покривати свої втрати.

Але найбільша проблема, яка зараз є в армії РФ – мала кількість запасів військової техніки та озброєння. Таким чином навіть якщо РФ вдасться мобілізувати до окупаційної армії ще значну частину росіян, то військової техніки та озброєння для загарбників просто не вистачить. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Жданов оцінив, який вплив мали удари України по російських зенітно-ракетних комплексах на території РФ після того, як західні країни дозволили бити по території Росії своєю зброєю. За словами військового експерта, після таких ударів друга фаза наступу окупантів на Харківщині тепер взагалі може не відбутися, або ж відбудеться, але в урізаному вигляді.

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"Адже подивіться, по чому було завдано першого удару західною зброєю в Білгородській області – по системі ППО С-400. Ба більше, Франція каже, що, якщо потрібно, Україна може бити SCALP по Росії, жодних проблем. І нам потрібно прибрати ППО противника, щоб наш МіГ-29 міг підійти до кордону РФ і скинути Storm Shadow або SCALP. Французи ще й уточнили, що можна бити їхньою зброєю по аеродромах у Курській і Брянській областях стільки, скільки захочемо", – сказав Жданов.

Він зазначив, що Захід дедалі більше тисне на Росію, а російському диктатору Володимиру Путіну нічим відповідати.

"Чим відповість? Масованим ударом? Ми вже знаємо, що це таке, а також як із цим боротися. Якби у Путіна була в резерві хоча б одна загальновійськова армія, він міг би її перекинути на фронт і спробувати зрушити фронт із мертвої точки. Але у нього немає стратегічного резерву. До речі, цього місяця ми поставимо рекорд за російськими втратами – і мобілізаційна система РФ почне давати збій. Ті 25-30 тисяч осіб, які Росія набирає на місяць, на 30-40% не покриють втрат, яких російська армія зазнала в травні. А це говорить про те, що угруповання військ противника почне скорочуватися", – каже військовий експерт.

Жданов зазначив, що при цьому в Росії вже гострий дефіцит озброєнь, нестача бронетехніки. За його словами, навіть якщо РФ вдасться поповнити свої втрати особового складу за рахунок мобілізованих, то їм не буде чим воювати через нестачу техніки та озброєння.

"Думаю, що Путін через внутрішню ситуацію в РФ не наважиться вийти до народу і сказати, що потрібно ще 300-500 тисяч осіб, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті. Однак якщо раптом він наважиться на цей крок, і Росія за півроку (у кращому разі) набере 300 тисяч, а ми по мірі надходження західної зброї завдаватимемо РФ дедалі більше й більше втрат, то постане питання – що формувати з цих 300 тисяч. Формувати маршові (піхотні) батальйони? Адже де взяти танки і бойові броньовані машини для такого війська? Тож Росія підходить до межі, коли людський ресурс не відіграватиме великої ролі, бо немає запасів озброєнь", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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