УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путіну нічим відповідати": Жданов описав головну проблему в армії РФ

Альона Вороніна
5 червня 2024, 14:50
414
Друга фаза наступу на Харківщині тепер взагалі може не відбутися, зазначив військовий експерт.
'Путіну нічим відповідати': Жданов описав головну проблему в армії РФ
Жданов описав головну проблему в армії РФ/ колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Російська окупаційна армія зазнає величезних втрат на полі бою. Скоро угруповання військ противника почне скорочуватися, і країні-агресорці Росії все важче буде покривати свої втрати.

Але найбільша проблема, яка зараз є в армії РФ – мала кількість запасів військової техніки та озброєння. Таким чином навіть якщо РФ вдасться мобілізувати до окупаційної армії ще значну частину росіян, то військової техніки та озброєння для загарбників просто не вистачить. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Жданов оцінив, який вплив мали удари України по російських зенітно-ракетних комплексах на території РФ після того, як західні країни дозволили бити по території Росії своєю зброєю. За словами військового експерта, після таких ударів друга фаза наступу окупантів на Харківщині тепер взагалі може не відбутися, або ж відбудеться, але в урізаному вигляді.

відео дня

"Адже подивіться, по чому було завдано першого удару західною зброєю в Білгородській області – по системі ППО С-400. Ба більше, Франція каже, що, якщо потрібно, Україна може бити SCALP по Росії, жодних проблем. І нам потрібно прибрати ППО противника, щоб наш МіГ-29 міг підійти до кордону РФ і скинути Storm Shadow або SCALP. Французи ще й уточнили, що можна бити їхньою зброєю по аеродромах у Курській і Брянській областях стільки, скільки захочемо", – сказав Жданов.

Він зазначив, що Захід дедалі більше тисне на Росію, а російському диктатору Володимиру Путіну нічим відповідати.

"Чим відповість? Масованим ударом? Ми вже знаємо, що це таке, а також як із цим боротися. Якби у Путіна була в резерві хоча б одна загальновійськова армія, він міг би її перекинути на фронт і спробувати зрушити фронт із мертвої точки. Але у нього немає стратегічного резерву. До речі, цього місяця ми поставимо рекорд за російськими втратами – і мобілізаційна система РФ почне давати збій. Ті 25-30 тисяч осіб, які Росія набирає на місяць, на 30-40% не покриють втрат, яких російська армія зазнала в травні. А це говорить про те, що угруповання військ противника почне скорочуватися", – каже військовий експерт.

Жданов зазначив, що при цьому в Росії вже гострий дефіцит озброєнь, нестача бронетехніки. За його словами, навіть якщо РФ вдасться поповнити свої втрати особового складу за рахунок мобілізованих, то їм не буде чим воювати через нестачу техніки та озброєння.

"Думаю, що Путін через внутрішню ситуацію в РФ не наважиться вийти до народу і сказати, що потрібно ще 300-500 тисяч осіб, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті. Однак якщо раптом він наважиться на цей крок, і Росія за півроку (у кращому разі) набере 300 тисяч, а ми по мірі надходження західної зброї завдаватимемо РФ дедалі більше й більше втрат, то постане питання – що формувати з цих 300 тисяч. Формувати маршові (піхотні) батальйони? Адже де взяти танки і бойові броньовані машини для такого війська? Тож Росія підходить до межі, коли людський ресурс не відіграватиме великої ролі, бо немає запасів озброєнь", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили колону росіян дорогою до Вовчанська. У Вовчанську все ще тривають важкі бої з окупантами.

Також раніше повідомлялося, що росіяни прорвались біля Вовчанська – в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ. Командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи.

Нагадаємо, Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22 – стала відома причина. Росія виводить з експлуатації усі наявні військово-транспортні літаки Ан-22 "Антей", звернули увагу аналітики Defense Express.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов
Реклама

Головне за день

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

16:36 Україна
Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

16:06 Світ
РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

15:40 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк 11389

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання 11090

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні 5679

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк 5065

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк

Останні новини

16:36

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

16:17

Прикмети 6 червня: що потрібно зробити, щоб зміцнити своє здоров'я

16:17

Звільнена після звернення журналістів Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь": деталі

16:06

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

15:53

Розкрито ракети для F-16, які здатні знищити аеродром "Енгельс"

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
15:40

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

15:35

Як очистити стіну від цвілі та грибка: дуже простий, але ефективний спосібВідео

15:25

Меган Маркл і принц Гаррі отримали публічне приниження

14:50

"Путіну нічим відповідати": Жданов описав головну проблему в армії РФ

Реклама
14:43

ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів і техніки: у ворога піна з рота

14:38

Таки з'явився: який вигляд мав колишній Заворотнюк у день її похорону

14:32

Коли святкують літнє сонцестояння: прикмети, якими не варто нехтуватиВідео

14:32

Леді Гага прокоментувала чутки про свою вагітністьВідео

14:13

РФ стягує на кордон із Харківщиною нові війська: де наступають росіяни

13:56

Володимир Дантес оновив дані та проходить ВЛК - подробиці

13:19

Фанати здивовані: невістка Софії Ротару почала виглядати, як її дочка

13:15

У Києві відбудеться масштабний MRKTNG марафон: понад 20 провідних маркетологів України поділяться креативними рішеннями новости компании

13:15

Україну накривають дощі: яким регіонам готуватися до погіршення погоди

13:11

Як позбутися мух: найпростіший саморобний засіб з 2 інгредієнтівВідео

12:52

Виманюють ЗСУ: названо напрямок, де окупанти готують удар – це не Харків

Реклама
12:11

Світло буде лише 2-4 години на день: українцям потрібно готуватися до життя в холоді й темряві - FT

11:59

Кримський міст під прицілом: Плетенчук заявив про серйозні логістичні проблеми окупантів

11:56

Росія посилила закупівлю радянської техніки по всьому світу: експерт назвав причину

11:54

Єдина справедлива формула: в МЗС відповіли на мирний план Китаю

11:50

Росіяни починають нервувати: в ISW розповіли про переваги ЗСУ на фронті

11:24

Ще одній категорії українців заборонили виїжджати з країни: що відомо

11:17

В Україні подорожчають бензин і дизельне паливо: на скільки зросте цінаВідео

10:57

Росіяни прорвались біля Вовчанська: в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ

10:50

Повернутись в Україну та піти в ТЦК: нова вимога для 17-річних юнаків – деталі

10:44

Китайський гороскоп на завтра 6 червня: Зміям - втрата близьких, Свиням - сльози

10:20

Кейт Міддлтон може ніколи не повернутися до своїх обов'язків

10:14

Знайшла ще одного зрадника: путіністка Поплавська "злила" помічника диктатора Путіна

10:09

Рада хоче дозволити військовій поліції заходити в житло і легалізувати доноси

10:05

Будуть відключення по 10 годин: стало відомо, коли ситуація зі світлом стане ще гіршоюВідео

09:50

РФ почала атакувати українські міста "Іскандерами": Жданов попередив про загрози

09:17

Молодуха путініста Петросяна кинула на нього доньку і поїхала з дому

09:15

"Треба якось закінчувати війну": а ви Путіна запитали?Погляд

09:00

"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, що втратили батьків під час війни новости компании

08:49

РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

08:44

Альбіна Джанабаєва показала дітей від Валерія Меладзе - подробиці

Реклама
08:30

Церковне свято 6 червня: що не можна робити на преподобного Віссаріона

08:00

Війна за Тайвань: астролог розповів, коли Китай піде в наступВідео

07:56

"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

06:59

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти

06:02

Як уникнути краху енергетики?Погляд

05:30

Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22: у чому причина

05:00

Гороскоп на завтра 6 червня: Левам - повний відрив, Стрільцям - сильний тиск і стрес

04:34

Як прочистити забиту раковину: чоловік показав дивовижний лайфхакВідео

03:45

Чому казати "горбушка хліба" – неправильно: як замінити це словосполучення

02:30

"Є гойдалки": у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти