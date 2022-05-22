Путіну завдадуть смертельного удару: таролог розкрив терміни закінчення війни в Україні

Таролог спрогнозував терміни закінчення війни / Скріншот

Незважаючи на численні прогнози, що з'явилися, про швидку перемогу в битві з окупантами РФ, війна в Україні не зможе закінчитися в самий найближчий час.

Про це йдеться в розкладах нумеролога і таролога, автора популярного езотеричного каналу Fata Fortuna провісника Вадима.

"Пізніше. Не прямо зараз, не завтра", - підкреслив таролог.

За його прогнозом, не варто також чекати закінчення війни до кінця літа 2022 року.

"Не на День незалежності (24 серпня, - ред.). Пізніше", - прогнозує езотерик.

Він уточнив, що червень може стати болючим для України. Разом з тим у липні не виключений ключовий перелом у війні. Згодом також очікується поліпшення становища на фронті.

Таролог не виключив, що восени ми будемо свідками завершення обстрілів.

"Приблизно жовтень місяць (можна чекати закінчення війни, - ред.). У жовтні має закінчитися все", - додав автор Fata Fortuna.

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Нагадаємо, раніше таролог Олена Бюн заявила про те, що в травні чітко вимальовується відступ російських військ, а ЗСУ підуть в довгоочікуване інтенсивний контрнаступ.

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