Путіну завдадуть смертельного удару: таролог розкрив терміни закінчення війни в Україні

Червень може стати болючим для України. Разом з тим у липні не виключений ключовий перелом у війні.
Незважаючи на численні прогнози, що з'явилися, про швидку перемогу в битві з окупантами РФ, війна в Україні не зможе закінчитися в самий найближчий час.
Про це йдеться в розкладах нумеролога і таролога, автора популярного езотеричного каналу Fata Fortuna провісника Вадима.
"Пізніше. Не прямо зараз, не завтра", - підкреслив таролог.
За його прогнозом, не варто також чекати закінчення війни до кінця літа 2022 року.
"Не на День незалежності (24 серпня, - ред.). Пізніше", - прогнозує езотерик.
Він уточнив, що червень може стати болючим для України. Разом з тим у липні не виключений ключовий перелом у війні. Згодом також очікується поліпшення становища на фронті.
Таролог не виключив, що восени ми будемо свідками завершення обстрілів.
"Приблизно жовтень місяць (можна чекати закінчення війни, - ред.). У жовтні має закінчитися все", - додав автор Fata Fortuna.
читайте також"Крок до завершення війни": астролог назвала найнебезпечніший період агресії РФ
Нагадаємо, раніше таролог Олена Бюн заявила про те, що в травні чітко вимальовується відступ російських військ, а ЗСУ підуть в довгоочікуване інтенсивний контрнаступ.
Читайте ще:
- "Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні
- "Буде жах": таролог попередила про нову війну біля кордонів України і дала несподіваний прогноз
- Кабаєва стане вдовою і вже мітить на місце Путіна: з'явився "вогняний" прогноз таролога