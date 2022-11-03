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"Путін прагне переговорів": експерт пояснив, як РФ намагається врятувати ситуацію з війною в Україні

3 листопада 2022, 22:39

Володимир Путін різко змінив тактику ведення війни проти України.

Путина
Експерт пояснив, як РФ намагається врятувати ситуацію з війною в Україні/ kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін має намір створити в Україні енергетичну кризу завдяки масованим ракетним ударам і таким чином забезпечити умови для переговорів.

Військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі "Апостроф ТВ", розповів, що зараз це його головне завдання.

За оцінками експерта, на сьогодні у російської армії не залишилося більше сил для великої атаки. Окупанти не можуть створити резерви ні на Донеччині, ні на півдні, ні створити угруповання в Білорусі. Загарбники, можливо, хотіли влаштувати повторний наступ на Сумщину та Чернігівщину.

"Генерали пропонують Путіну різний розвиток подій, як врятувати ситуацію. Насправді завдання у Путіна зараз - не оточити війська, домогтися військових успіхів. Це неможливо навіть теоретично. Зараз головне - вийти з тієї стратегічної біди, в яку він потрапив 24 лютого", – сказав Самусь.

Експерт зазначив, що Путін хотів заморозити Європу, створити там енергетичну кризу – не вийшло.

"Тепер він хоче створити таку кризу в Україні, завдаючи масованих ракетних ударів по інфраструктурі. Але головне завдання цих ударів - створити умови для переговорів. Він хотів би зафіксувати фронт і навесні зібрати пристойне військо і провести операцію з Сумського напрямку, з території Білорусі. Але ніхто цього не чекатиме", - пояснив експерт.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 Жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.

1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла. У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін
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