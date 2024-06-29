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Путін хоче переговорів з США, а не з Україною: що це означає - Горбач

Марія Николишин
29 червня 2024, 21:17
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Путін буде чекати, поки в Америці не складеться така ситуація, коли вона захоче поговорити з Путіним, каже експерт.
Путін хоче переговорів з США, а не з Україною: що це означає - Горбач
У Кремлі не зацікавлені вести переговори з Україною / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

У Кремлі не зацікавлені вести переговори з Україною про закінчення війни, оскільки президент країни-агресорки Росії Володимир Путін та його соратники вважають своїм ворогом колективний Захід. Про це заявив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Володимир Горбач в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, чинна влада у Росії, яка ще у 2021 році оголосила відомий ультиматум США та НАТО, вважає, що воює із Заходом на території України, не визнаючи наш суверенітет.

"Вони хочуть говорити зі США. Путін буде чекати, поки в Америці не складеться така ситуація, коли вона захоче поговорити з Путіним. Ситуація може скластися, змінитися після президентських виборів у Сполучених Штатах або трохи пізніше, після нової інавгурації, або ще після якихось подій, можливо, несподіваних для нас чи для американців, але які можуть провокуватися і плануватися російськими спецслужбами на території Сполучених Штатів або на якійсь іншій території", - припустив він.

відео дня

Горбач додав, що якщо така ситуація складеться, то росіяни зможуть комплексно говорити про поділ світу, зону інтересів, організувавши, як каже експерт, "Ялтинський договір друге видання".

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, двосторонніх переговорів з Росією на Глобальному саміті миру не буде. Головною метою саміту є позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України.

Секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів.

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війна в Україні Володимир Путін Володимир Горбач війна Росії та України мирні переговори з Росією
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