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Коли Росію погодиться на мир: Мусієнко назвав дві важливі умови та наслідки

Юлія Закрепа
30 червня 2024, 02:36
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Військовий експерт повідомив, що зараз наступ ворожої армії вдається зупиняти, вони зазнають втрат.
Коли Росію погодиться на мир: Мусієнко назвав дві важливі умови та наслідки
Коли закінчиться війна / колаж: Главред, фото: Главред, ОК "Захід"

Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що позитивні для України зміни на полі бою є найважливішою передумовою для того, щоб змусити Росію до миру. Іншим важливим моментом стануть вибори у Британії та в США.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" він розповів, що уже зараз спостерігаються позитивні тенденції - наступ ворожої армії вдається зупиняти, вона зазнає втрат.

"Враховуючи те, що зараз в нас ліміти на артилерію виросли в 5-6 разів порівняно з тим, що було раніше, тобто Україна може собі дозволити застосовувати більше снарядів, більше зброї, бити більше по Криму - це створює певні передумови. І це має створити умови для того, щоби Росія побачила, що Україна, попри все, зміцнюється настільки, що готова до проведення певних контрнаступальних дій. І тоді вони будуть розуміти, що їм не вдається змусити нас виконати той ультиматум, який оголосив Путін, а навпаки ми ще й готуємося рухатися і звільняти території", - пояснив Мусієнко.

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Другий важливим моментом, на думку експерта, стануть вибори, які відбуватимуться в Британії і Сполучених Штатах.

"Нам треба дочекатися результатів і розуміти основні меседжі, тому що те, що говорять зараз кандидати, зокрема Трамп, не завжди корелюється з тим, мабуть, чого ми прагнемо, і з тим, що має бути. Уся ясність в будь-якому випадку прийде до кінця року - до початку наступного... Ми пройдемо осінь, подивимося, які восени будуть події на полі бою. Увійдемо в зиму, подивимося, як ворог буде діяти, наскільки ми зуміємо зруйнувати його плани. І тоді вже навесні ми вийдемо з баченням того, що можливий ще один контрнаступ український або з іншими умовами, але точно вже з позицією адміністрації президента США або чинного, якщо він переобереться, або нового", - підсумував Олександр Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін хоче переговорів з США, а не з Україною. У Кремлі не зацікавлені вести переговори з Україною про закінчення війни, адже російські чиновники вважають своїм ворогом колективний Захід.

В ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу та які передумови для "мирних" переговорів. Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі та намагається переконати Захід.

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війна в Україні Олександр Мусієнко мирні переговори з Росією
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