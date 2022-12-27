Путін вирішив помародерити: поклянчив огірки у 8-річної дівчинки з окупованого Запоріжжя

Володимир Путін нібито дзвонив Олександрі Титаренко, яка "мріє відвідати Діда Мороза і побувати в Криму".

Володимир Путін / Скріншот

Російські пропагандисти повідомили про те, що президент РФ Володимир Путін нібито зателефонував 8-річній дівчинці із захопленої окупантами території Запорізької області.

При цьому російський диктатор попросив її надіслати огірки, які вирощує її сім'я. Про це повідомляють пропагандисти РІА Новості.

"Мамі з татом передавай привіт. Надішлеш мені теж ... я знаю, ви вирощуєте там огірки, помідори. Огірочків надішлеш? Так. Буду чекати новорічних подарунків. Гаразд?",- говорив він в трубку телефону.

За даними росЗМІ, Путін нібито дзвонив Олександрі Титаренко, яка "мріє відвідати Діда Мороза і побувати в Криму".

При цьому господар Кремля нібито вибрав її листівку на "ялинці бажань".

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що під час масованого російського обстрілу 5 грудня в Запорізькій області загинули подружжя Олена і Валерій Ткаченко. Їх син і невістка отримали важкі поранення, за їхнє життя зараз борються лікарі. Крім того, у лікарні перебуває маленька внучка, якій через два місяці має виповнитися два роки.

Нагадаємо, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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