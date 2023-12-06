Путін підвищив у званні генерала РФ, який 'допоміг' ЗСУ знищити своїх солдатів

Ахмедов разом зі своїм колегою Мурадовим раніше керував угрупованням військ "Схід" і береговими військами 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

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Генерал підставив під удар ЗСУ всю бригаду / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російський диктатор Володимир Путін підвищив у званні генерала з Чечні Сухраба Ахмедова, якого звинувачували ву"злочинному наказі" зібрати російських військовослужбовців у районі Кремінної, куди потім прилетіли ракети HIMARS, пише Російська служба ВВС.

У червні за наказом Ахмедова російські командири вишикували окупантів у полі біля Кремінної, приготувавши їх до виступу. У підсумку ЗСУ завдали удару по скупченню військових ракетою HIMARS.

"Дві години люди стояли натовпом на одному місці і чекали, коли командир дивізії слово своє мотивуюче мовить. Але замість нього своє слово сказали РСЗВ HIMARS і артилерія противника. На південнодонецькому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше, ніж від злочинної дурості командира дивізії", - зазначав Z-канал "Рибар". Ще частина блогерів повідомляли про приблизно сотню вбитих і поранених.

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Чим ще відзначився Ахмедов

Раніше морські піхотинці 155-ї бригади Тихоокеанського флоту поскаржилися Приморському губернатору Кожемяко на те, що за 4 дні "незрозумілого наступу" під Вугледаром, яким керували "генерал Мурадов і його корефан земляк Ахмедов", вони втратили "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

За їхніми словами, наступ було затіяно для того, щоб Мурадов "заробив бонуси" у начальника Генштабу Валерія Герасимова, а Ахмедов отримав звання героя Росії.

Втрати Росії

Напередодні пул російських "воєнкорів" підтвердив потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав 19 листопада - у День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

Але відзначилися і самі росіяни. Главред писав, як російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих в район Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто кинули ключові позиції і втекли.

Кількома днями раніше екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів.

Понад те, до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантах під час підготовки до передислокації полку.

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