УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін підвищив у званні генерала РФ, який "допоміг" ЗСУ знищити своїх солдатів

Яна Ставська
6 грудня 2023, 22:27
Ахмедов разом зі своїм колегою Мурадовим раніше керував угрупованням військ "Схід" і береговими військами 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.
Путін підвищив у званні генерала РФ, який 'допоміг' ЗСУ знищити своїх солдатів
Генерал підставив під удар ЗСУ всю бригаду / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російський диктатор Володимир Путін підвищив у званні генерала з Чечні Сухраба Ахмедова, якого звинувачували ву"злочинному наказі" зібрати російських військовослужбовців у районі Кремінної, куди потім прилетіли ракети HIMARS, пише Російська служба ВВС.

У червні за наказом Ахмедова російські командири вишикували окупантів у полі біля Кремінної, приготувавши їх до виступу. У підсумку ЗСУ завдали удару по скупченню військових ракетою HIMARS.

"Дві години люди стояли натовпом на одному місці і чекали, коли командир дивізії слово своє мотивуюче мовить. Але замість нього своє слово сказали РСЗВ HIMARS і артилерія противника. На південнодонецькому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше, ніж від злочинної дурості командира дивізії", - зазначав Z-канал "Рибар". Ще частина блогерів повідомляли про приблизно сотню вбитих і поранених.

відео дня

Чим ще відзначився Ахмедов

Раніше морські піхотинці 155-ї бригади Тихоокеанського флоту поскаржилися Приморському губернатору Кожемяко на те, що за 4 дні "незрозумілого наступу" під Вугледаром, яким керували "генерал Мурадов і його корефан земляк Ахмедов", вони втратили "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

За їхніми словами, наступ було затіяно для того, щоб Мурадов "заробив бонуси" у начальника Генштабу Валерія Герасимова, а Ахмедов отримав звання героя Росії.

Втрати Росії

Напередодні пул російських "воєнкорів" підтвердив потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав 19 листопада - у День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

Але відзначилися і самі росіяни. Главред писав, як російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих в район Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто кинули ключові позиції і втекли.

Кількома днями раніше екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів.

Понад те, до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантах під час підготовки до передислокації полку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Володимир Путін війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

00:04 Політика
Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

22:48 Політика
Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

21:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:04

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

06 грудня, середа
23:40

"Їх неможливо зупинити": РФ наближається до технологічного переламу - Берлінська

22:48

Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

22:30

Без ускладнень, але з гістологією: синові відомого шоумена зробили операцію

22:27

Путін підвищив у званні генерала РФ, який "допоміг" ЗСУ знищити своїх солдатів

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
22:06

"Піхота - це мобілізація": полковник відповів, чи потрібна мобілізація в Україні

22:01

Анджеліна Джолі поскаржилася на параліч

21:42

Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

21:41

Буря затягується: в Україні майже тиждень бушуватиме геомагнітний шторм

Реклама
21:41

Концерт викликав землетрус: Тейлор Свіфт стала людиною року за версією Time

21:11

"Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки

20:53

Використовуватимуть штучний інтелект та молодь: які атаки готує Росія

20:48

Треба знайти перстень серед сніжинок за 10 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

20:46

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 9 секунд знайти кішок

20:39

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку

20:37

Як дізнатися, яка у тебе аура за датою народження: цікавий метод

20:31

Байден до Конгресу: Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників по НАТОВідео

20:21

США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні: що ввійшло

20:05

Секретний брифінг у Сенаті щодо України став скандальним: у CNN дізналися деталі

19:31

Кохана Володимира Остапчука похизувалась коштовним подарунком від чоловіка

Реклама
19:30

В Україні погіршується погода: де засипле снігом та налетить холоднеча

19:10

Чому Україну не сприймають вузловою точкою безпеки континентуПогляд

18:50

"Звернення" Пригожина і "денацифікація": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

18:48

Окупанти тиснуть на лівобережжя Херсонщини: засипають бомбами та готують резерви - Хлань

18:33

Угорщина проти всього, що стосується підтримки України: готує зрив саміту ЄС - журналіст

18:30

У фільмі "Лігво ворога. Ліквідація" розкриють деталі зухвалої спецоперації СБУ зі знищення тилового пункту управління російських військВідео

18:25

"Якщо ми програємо, Україна буде суцільною Бучею": військовий розкрив плани Росії

18:11

Путін хоче анексувати все Азовське море: у ЗМІ з'явилися подробиці

18:10

До дружини пристає доктор: Гордон поскаржився на Комаровського

17:55

ЗСУ перекопують окупантів: військовий розповів про пекельну ситуацію на фронті

17:44

Армії України потрібно перейти до глухої оборони: боєць ЗСУ назвав три причини

17:22

Це найсмачніша закуска на Новий рік 2024: божевільний рецепт від якого всі ахнуть

17:22

Зрадника Іллю Киву ліквідували: усі подробиці

17:06

У Пентагоні назвали точну суму, яка у них залишилася на допомогу Україні

16:46

Дивна, але корисна звичка: навіщо полоскати рот кокосовою олією

16:43

Будуть переслідувати хвороби і біди: що не можна робити 7 грудня

16:36

74-річній Аллі Пугачовій стало погано на Кіпрі

16:30

СБУ атакували війська РФ: у ЗСУ з'явився коридор для ударів по Кримському мосту

16:26

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи

16:12

"Режим Путіна зміцнюється": Портніков описав небезпечну тенденцію

Реклама
16:10

У день Святого Миколая 1+1 media перезапускають проєкт "Здійсни мрію" та роблять добрі справи для дітей, які потребують підтримки

16:07

У "Нафтогазі" відповіли, що буде з цінами на газ цієї зими

15:47

Єфросиніна, Жадан, Квіткова та Денисенко: хто із зірок з’явиться у святковому проєкті "Різдво. Ти не один"

15:41

Окупанти РФ відкрили два напрямки для штурму Авдіївки: у МВА розкрили деталі

15:29

РосЗМІ: у Луганську підірвали автомобіль з раніше "воскреслим" топ-бойовиком "ЛНР"Відео

15:28

Що ви побачили першим: оптична ілюзія показує, наскільки ви пунктуальні

15:21

Наче різні люди: Наталя Могилевська показала себе до і після макіяжуВідео

15:15

Церковне свято 7 грудня: що не можна робити на святого Амвросія

15:13

Єфросиніна навідріз відмовилася виходити на одну сцену з Остапчуком

14:28

Святковий продуктовий кошик значно подорожчає: чому зростають ціни

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти