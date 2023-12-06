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Використовуватимуть штучний інтелект та молодь: які атаки готує Росія

Єлизавета Бельмас
6 грудня 2023, 20:53оновлено 6 грудня, 21:42
Кремль готується збільшити кількість кібератак на Україну.
Використовуватимуть штучний інтелект та молодь: які атаки готує Росія
Використовуватимуть штучний інтелект і молодь: які атаки готує Росія / колаж: Главред, фото: Pexels

У 2024 році Україна повинна бути готова до кібератак з боку російських окупантів. Вони будуть складними і з використанням штучного інтелекту. Про це повідомили в прес-службі Держспецзв'язку

Стало відомо, що з 2022 року рівень кіберзахисту в Україні значно покращився, зокрема - завдяки технічній допомозі західних країн та обміну інформацією. Водночас українські компанії почали більш професійно реагувати на кіберризики. Про це під час виступу на конференції SANS CyberThreat 2023 у Лондоні (Велика Британія) розповів фахівець урядової команди реагування на комп'ютерні Надзвичайні події України CERT-UA Назар Тимошик.

Противник активно залучає молодь і готує нове покоління мотивованих хакерів, які в майбутньому стануть суб'єктами кіберзлочинності. Ми очікуємо, що атаки російських хакерських груп будуть більш складними, тому українські кіберзахисники - як спеціальних органів, так і бізнесу - повинні бути до цього готові", - розповів Назар Тимошик, який представив висновки і спостереження щодо свіжих змін в російських розвідувальних кіберопераціях.

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Підступність Росії

Нагадаємо, в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України, щоб спровокувати розкол в українському суспільстві. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Зазначається, що може бути оприлюднено ряд публікацій з неправдивою інформацією.

Також президент України Володимир Зеленський розповів про російську операцію під назвою "Майдан-3". Артем Зябкін на YouTube-каналі ТСН повідомив, що Україною пронеслася низка скандалів, яким точно радіє ворог. Йдеться і про мовний скандал з екс-депутатом Фаріон, і про фейки щодо Залужного.

Крім іншого, диктатор РФ Володимир Путін розглядає війну в Україні як один з епізодів глобального протистояння з США і західним демократичним світом, заявив ветеран російсько-української війни майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Господар Кремля давно готується до прямого конфлікту з блоком НАТО, підкреслив він в інтерв'ю.

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