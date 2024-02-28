'Путін не дозволить нікому жити вільно': Зеленський розкрив домовленості в Албанії

За результатами саміту "Україна - Південно-Східна Європа" досягнуто конкретних домовленостей, заявив президент України.

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Україна має конкретні домовленості з країнами Західних Балкан / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

У середу, 28 лютого, Україна уклала конкретні домовленості з країнами Західних Балкан після проведення саміту "Україна - Південно-Східна Європа". Серед узгоджених питань важливе місце відводиться зміцненню артилерії України. Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою.

"Сьогодні за результатами зустрічі, за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема, щодо зміцнення України і української артилерії", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна підтримує інтеграцію західнобалканських країн у ЄС та зазначив, що нації, які ділять спільні цінності з Європою, заслуговують на повноправну інтеграцію.

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"Потребуємо більше впевненості демократичного світу у собі, більше впевненості у власних силах. Наша єдність, наші альянси, все це має значення. Кожна нація, яка прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот та поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує інтеграцію балканських держав", - наголосив президент.

Зеленський про агресію Путіна

На прес-конференції президент України Володимир Зеленський зазначив, якщо російського президента Володимира Путіна не зупинити, то він буде поширювати свою агресію на інші країни.

"Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює - ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості спільних зусиль європейських країн у протистоянні агресії Росії. Він попередив, що Росія має різні інструменти, які вона може використовувати для дестабілізації ситуації у різних країнах, включаючи дезінформацію, економічний тиск та військову загрозу.

"Ми маємо разом позбавляти Росію можливості ламати наше життя", - додав Зеленський.

Що відомо про саміт Україна - Південно-Східна Європа Саміт Україна - Південно-Східна Європа відбудеться 28 лютого. У ньому візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії. ЗМІ писали, що співорганізаторами саміту Україна - Південно-Східна Європа є прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилалися запрошення лідерам європейських країн. Очікується, що ця зустріч призведе до надання додаткової допомоги Україні, а деякі албанці сподіваються, що ця подія також допоможе зміцнити зв'язки з їхніми європейськими сусідами.

Візит Зеленського в Албанію та Саудівську Аравію

Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Там президент Укарїни провів зустріч з принцем Мухаммадом бін Салманом аль Саудом щодо формули миру.

Також 28 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії Тирани. Його зустрів міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані.

Як повідомляв Главред, президент України також зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою для обговорення оборонного та політичного співробітництва та підтримки формули миру. Крім цього, очільник України бере участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа", де обговорюється спільний шлях до євроатлантичної мети та підтримка зусиль України для забезпечення справедливого й тривалого миру.

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