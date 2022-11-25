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Путін назвав ЗСУ "гарматним м'ясом" і поширює фейки про "розправи з неугодними"

25 листопада 2022, 22:19

Російський диктатор намагається переконати росіян у тому, що в українській армії "погана моральна атмосфера".

Володимир Путін, ЗСУ, українські військові
Путін назвав бійців ЗСУ "гарматним м'ячем" / Колаж фото сайт Кремля, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за втрати армії РФ і за ті моторошні ситуації, які відбуваються на фронті. Він розповів нібито матерям загиблих окупантів "казки" про те, як українське командування "розстрілює" бійців ЗСУ, які "не хочуть воювати". Епічне відео вже розлетілося в Мережі.

Путін спробував усіх переконати в тому, що в українській армії "погана моральна атмосфера", а окупанти нібито воюють з "неонацистським режимом".

"Наші хлопці своїми очима спостерігали ... Нещодавно випадок. 5 осіб розстріляли перед строєм, тих хто відмовлявся йти або пішов з позиції. Там інша мораль взагалі. Це ще раз підтверджує, що ми маємо справу з неонацистським режимом", - сказав диктатор.

"Директор" Росії не соромитися називати українців "гарматним м'ясом" і цинічно бреше, кажучи про те, що російські окупанти нібито воюють не проти захисників України.

"На відміну від тих, з ким нам доводиться воювати, нам доводиться воювати не з ними, а з тими, хто їм все постачає і платить, використовують їх як гарматне м'ясо. Там з втратами не рахуються, взагалі не рахуються. А тих, хто поводиться неправильно, розстрілюють перед строєм", - додав Путін.

Путина
Путін назвав бійців ЗСУ "гарматним м'ячем" / скріншот

Війна Росії проти України

Нещодавно спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на сватівському напрямку Луганської області. Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на авдіївському, бахмутському і сватівському напрямках йдуть важкі бої.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

Заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року.

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