Путін 'наставить роги': Трампу доведеться постачати Україні більше зброї - Коваленко

Дональду Трампу, найімовірніше, не вдасться досягти бажаного у спробах заморозити конфлікт в Україні через Путіна.

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США доведеться діяти за допомогою сили, а не діалогу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Коваленко:

Путін не погодиться на заморожування війни

Росіянам навряд чи вдасться захопити бажані території

Трамп буде змушений надавати Україні потужнішу допомогу, ніж Байден

Мирний план щодо закінчення війни в Україні новообраного президента США Дональда Трампа насправді може бути орієнтований на заморожування конфлікту.

Однак, на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, яку він озвучив в етері "Еспресо", якщо Трамп обере таку тактику, у нього виникнуть проблеми з кремлівським диктатором Путіним.

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Оскільки американський політик хоче заморозити війну по нинішній лінії фронту, це означало б, що армії країни-агресора Росії потрібно повністю захопити Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області України до інавгурації Трампа.

Якщо оцінювати ситуацію тверезо, то станом на зараз ворожі війська досі продовжують "битися лобом" у Білогорівку, тож реалізація плану із захоплення усіх вище зазначених територій, скоріше, неможлива.

Тому диктатор Володимир Путін ніколи не погодиться на план Трампа, що змусить новообраного президента США згадати про обіцянку збільшити постачання озброєння Україні у більших об'ємах, ніж це робила адміністрація Байдена.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

План Трампа щодо встановлення миру в Україні

Нагадаємо, відколи стало відомо, що Дональд Трамп переміг на виборах у США, у ЗМІ і серед експертів почалися обговорення щодо його планів на завершення війни в Україні. Експерт Олег Жданов припустив, що республіканець буде усіма силами змушувати Україну сісти за стіл переговорів, і це тільки зіграє на руку Путіну.

Сам обраний президент США Дональд Трамп, як писав Главред, напередодні заявив, що його адміністрація зосередиться на тому, щоб завершити війну Росії проти України, однак деталей не озвучив.

Раніше також повідомлялося, що Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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