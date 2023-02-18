"Путін може сказати "стоп": вигнання окупантів в РФ – не кінець війни, може бути нове "ОРДЛО" – експерт

У загарбників досить розмиті цілі щодо України, тому Путін в якийсь момент може сказати, нібито "мета РФ виконана", і спробувати заморозити війну.

Вигнання окупантів з України не завершить війну повністю, каже експерт Олексій Мельник/ Главред, сайт Кремля

Для України перемогою у війні буде звільнення усіх окупованих територій, включно з Кримом – саме таку кінцеву ціль називає українська влада. Проте коли українські військові виженуть російських окупантів з території нашої держави, це ще не означатиме повне завершення війни. Адже загарбники можуть продовжувати вести обстріли з території РФ.

Якщо в України є чітка ціль, що для неї означає перемога у війні, то в країни-агресорки Росії їхня мета розмита і нечітка. Тому є ризик, що диктатор РФ в якийсь момент може заявити, нібито "Росія досягла своїх цілей", і спробувати заморозити війну та залишити під своїм контролем захоплені українські території. Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв’ю "Обозревателю".

"З російського боку цілі війни залишаються розмитими. Російське керівництво може сказати: "Стоп, ми вже денацифікували, демілітаризували Україну". Взагалі, одна з проблем Росії – це розмиті політичні цілі так званої спецоперації. Ця проблема ускладнилася ще й рішеннями про анексію окупованих територій Запорізької і Херсонської областей", – зазначає експерт.

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За словами Мельника, Путін загнав себе і Росію в тупикову ситуацію, з якої диктатор РФ не може вийти так, щоб зберегти собі обличчя.

Експерт зазначає, що війна може не припинитися повністю тоді, коли російська війська покинуть територію України. Адже навіть якщо українські військові виженуть окупантів в РФ, все одно вони не збираються перетинати державний кордон з Росією.

"Це означатиме, що російські війська відійдуть на тактичну глибину, стануть за кордоном і будуть звідти обстрілювати українську територію. Таке собі "ОРДЛО", але в більшому масштабі буде продовжуватися. Чи можна це назвати кінцем війни? Навряд", – каже Мельник.

Також залишаються питання щодо окупованого Криму. За словами експерта, крім суто військових аспектів звільнення півострова є також і політичні, адже там зараз живе, за деякими даними, близько мільйона "понаєхавших".

"Багато хто з наших партнерів також звертає увагу на те, що Крим – це алмаз у короні Путіна. Тому звільнення Криму може бути червоною лінією, яка спровокує його на застосування тактичної ядерної зброї. Якраз цього наші партнери особливо побоюються", – додає експерт.

Прогнози щодо подальшого перебігу війни

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія загрожує не тільки Україні. За словами президента, світ повинен допомогти українцям перемогти у війні, щоб перемогти главу Кремля Володимира Путіна, що дозволить подолати подібних йому диктаторів по всьому світу.

Також Зеленський заявив, що на Донбасі, де відбуваються активні бойові дії, після цієї війни не залишиться нічого живого. При цьому він наголосив, що швидка перемога України зі звільненням всіх окупованих територій реальна.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зазначав, що деокупація Криму неминуча, вона включатиме у себе чотири важливі аспекти. Серед населення окупованого Росією півострова почали змінюватися настрої після звірств армії РФ проти українців.

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