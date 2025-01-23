Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путін кістьми лягає": прогноз "обміну територій" між Україною та РФ

Олексій Тесля
23 січня 2025, 04:30
97
У РФ говорили про те, що "частковий обмін територіями можливий", нагадав Олег Жданов.
'Путін кістьми лягає': прогноз 'обміну територій' між Україною та РФ
/ Колаж: Главред, фото: ОК "Захід"

Важливо:

  • РФ утримує плацдарми в Сумській і Харківській областях
  • Не виключений "обмін" плацдармів на Курську область

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про те, що буде з Курською областю, якщо президент США Дональд Трамп наполягатиме на заморожуванні війни за нинішньою лінією зіткнення.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, утримувані нині ЗСУ території Курщини навряд чи залишаться під Україною.

відео дня

"Путін кістьми лягає, але тримає три плацдарми: один у Сумській області біля Журавлівки і два в Харківській області. Ось вам і розмін", - зазначив експерт.

При цьому він не виключив, що окуповану РФ частину Харківської області або всі ці три маленькі плацдарми "обміняють" на Курську область.

"До речі, в Росії так і сказали - Патрушев у своєму інтерв'ю заявив, що частковий обмін територіями можливий", - додав Жданов.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше ЗМІ розкрили деталі атаки в Курській області. До інавгурації Трампа можуть статися нові "сюрпризи", вважає військовий історик Маркус Райснер.

Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ пішли в масштабний наступ у Курській області. Українські військові завдали удару відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони просунулися вперед у трьох районах Курської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Українці досягли успіхів на північному сході від Суджі.

Інші новини:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Жданов Операція в Курській області
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Все тріщить по швах, Путіну необхідна зупинка бойових дій - полковник

Все тріщить по швах, Путіну необхідна зупинка бойових дій - полковник

04:00Україна
Війна в Україні не закінчиться у 2025 році: полковник назвав нюанси

Війна в Україні не закінчиться у 2025 році: полковник назвав нюанси

02:27Україна
ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

00:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Після 4 років шлюбу: молода дружина Віктора Павліка зробила важливе зізнання

Після 4 років шлюбу: молода дружина Віктора Павліка зробила важливе зізнання

"На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

"На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

Останні новини

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ведмедя

05:05

Яке сьогодні свято 23 січня 2025 року: що заборонено робити цього дня

04:30

"Путін кістьми лягає": прогноз "обміну територій" між Україною та РФ

04:00

Все тріщить по швах, Путіну необхідна зупинка бойових дій - полковник

03:59

Де сховався кіт: лише справжній детектив знайде мурчика за пару секунд

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
03:30

Штраф за їзду в куртці: де водіїв можуть покарати за верхній одяг

03:04

"Вирішуватиме не Трамп": відомо, хто стане "сірим кардиналом" в Білому домі

02:33

"Вимагатиме від нас вивести війська": Жданов назвав небезпечний сценарій Трампа

02:27

Війна в Україні не закінчиться у 2025 році: полковник назвав нюанси

Реклама
02:06

Навіщо в СРСР консервували воду в жерстяні банки: пояснення здивує багатьох

02:00

Син путіністки Шукшиної пішов воювати проти українців - деталі

01:30

Загрожує 24 роки в'язниці: чоловіка Ріанни судять за постріли в людину

01:14

Чи готує армія РФ наступ на півдні України: Кім прокоментував чутки

00:52

ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

00:49

Зовсім не Рейчел Грін: 58-річного Швіммера спіймали на побаченні зі студенткою

22 січня, середа
23:53

Обіцянку виконав: Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів

23:43

Сєдокова потрапила в поліцію через смерть Яніса Тімми: "Буде порушено справу"

23:27

Ціни знову "поповзли" вгору: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

23:01

Зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря - названо дату

22:53

Олена Мозгова показала, який вигляд мала в "буремних 90-их"Відео

Реклама
22:44

"Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

22:36

Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів спалахнула пожежа

22:20

"Що за дичина": втікача Потапа "рознесли" шанувальники - що сталося

22:12

З'явилися нові подробиці окупації Харківщини: генерала вдруге взяли під варту

22:09

Ультиматум Трампа для Путіна та заяви Зеленського: головні новини України (дайджест)

21:55

Ексдиректора РАЄС Павлишина спіймали на недостовірному декларуванні авто

21:47

Що можна купити у машину недорого: аксесуари, які полегшать водіння

21:42

Трамп розкрив деталі прощального листа, який залишив йому Байден

20:44

Абсолютні лідери світу: що є основою економіки України - неочевидна відповідьВідео

20:35

В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

20:22

Макс Барських ставить на паузу концертну діяльність - що сталося

20:02

Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів: політолог відповів

19:43

Наречений Лесі Нікітюк поділився романтичним фото з ведучою

19:40

У деяких областях оголосили штормове попередження: регіони засипатиме снігом

19:10

На нас очікує новий штормПогляд

19:01

Наймасштабніша кінопрем’єра року: фільм "Коли ти вийдеш заміж?" - рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення

18:58

Знайдіть відмінності в картинках із бейсболістом: тільки геній побачить їх за 14 сек

18:54

Збагатився на $1 млн під час війни: головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід

18:53

Бої за важливий населений пункт біля трьох областей: у ЗСУ розкрили деталі

18:47

Від 1 гривні до 42 з "дикими" стрибками: як змінювався курс долара в Україні

Реклама
18:35

"Путін для нього ніхто": Зеленський зробив низку важливих заяв про Трампа

18:31

ЦПК поширює чутки та маніпуляції про Агенцію оборонних закупівель – голова наглядової ради Чмут

18:08

"Далі буде лише гірше": Трамп жорстко звернувся до Путіна через Україну - деталі

18:07

"Сумний факт": названо суму, витрачену українцями за рік на азартні ігри

17:48

В ЄС визнали загрозу нападу РФ і назвали дату: в РНБО розкрили два сценарії

17:40

Як зробити універсальний засіб проти вапняного нальоту: результат вражаючий

17:37

Успішний удар: розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ - деталіВідео

17:17

Трамп пригрозив: ООН отримала лист через загрозу захоплення Панамського каналу

17:02

Болі, безсоння і пролежні: зірці "Гусарської балади" потрібна допомога медиків

17:01

У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти