'Путін кістьми лягає': прогноз 'обміну територій' між Україною та РФ

Важливо:
- РФ утримує плацдарми в Сумській і Харківській областях
- Не виключений "обмін" плацдармів на Курську область
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про те, що буде з Курською областю, якщо президент США Дональд Трамп наполягатиме на заморожуванні війни за нинішньою лінією зіткнення.
Як підкреслив він у коментарі Главреду, утримувані нині ЗСУ території Курщини навряд чи залишаться під Україною.
"Путін кістьми лягає, але тримає три плацдарми: один у Сумській області біля Журавлівки і два в Харківській області. Ось вам і розмін", - зазначив експерт.
При цьому він не виключив, що окуповану РФ частину Харківської області або всі ці три маленькі плацдарми "обміняють" на Курську область.
"До речі, в Росії так і сказали - Патрушев у своєму інтерв'ю заявив, що частковий обмін територіями можливий", - додав Жданов.
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше ЗМІ розкрили деталі атаки в Курській області. До інавгурації Трампа можуть статися нові "сюрпризи", вважає військовий історик Маркус Райснер.
Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ пішли в масштабний наступ у Курській області. Українські військові завдали удару відразу на декількох напрямках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони просунулися вперед у трьох районах Курської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Українці досягли успіхів на північному сході від Суджі.
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Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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