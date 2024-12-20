'Путін, як важкий підліток': Ейдман пояснив, чому Орешник – це просто понти

Удар ракетою "Орешник" був більше демонстрацією сили, ніж ефективним застосуванням нової зброї, стверджує Ігор Ейдман.

https://glavred.net/ukraine/putin-kak-trudnyy-podrostok-eydman-obyasnil-pochemu-oreshnik-eto-prosto-ponty-10623986.html Посилання скопійоване

Ейдман розкритикував російську "суперракету" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, скріншот з відео

Головні тези Ейдмана:

Путін нічого не домігся першим застосуванням Орешника

Ракета "Орешник" — це черговий кремлівський бренд для залякування, який виявився неефективним

Простими ракетами Росії бити вигідніше

Удар ракетою "Орешник" не приніс Росії жодних стратегічних досягнень. Перший запуск по Україні цього "технологічного досягнення" виглядає як прояв показового, але марного застосування ракети. Про це під час чату на Главреді розповів соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман.

"Ні до чого, крім нових людських жертв, нові удари Орешником не призведуть і призвести не можуть. Але, порівняно з іншими ракетами, це не буде чимось надсуперновим. А якщо подивитися на співвідношення ціни та ефекту від цього самого удару, то стане очевидно, що простими ракетами Росії стріляти набагато вигідніше. Тобто це були просто голимі понти", - зазначив він.

Ейдман зауважив, що перше застосування Орешника спричинило лише незначні руйнування, зокрема пошкодження котельні лікарні, і жодним чином не змінило хід війни.

Також публіцист підкреслив, що в Москві довгий час погрожували ядерною зброєю, намагаючись налякати світ. Проте, на думку Ейдмана, "старший брат" із Китаю дав зрозуміти, що ядерна ескалація їм невигідна, тому Путін залишився без свого головного інструмента залякування.

Ейдман наголосив, що в Росії безліч піарників, які створюють бренди, спрямовані на залякування світу. За його словами, ракета "Орешник" — це черговий продукт кремлівського піару, мета якого — залякати та створити ілюзію сили. Однак цей "бренд Орешника" виявився неефективним.

"Захід Орешником не налякали точно. Абсолютно. Відразу після застосування цієї ракети на Заході, звісно, висловили невдоволення, сказали, що це неподобство, а зараз уже забули про це. А Путін, як важкий підліток, який лякає оточуючих, своїх однокласників, а вони йому не вірять. От зараз вони не злякалися, значить, завтра прийду і таку їм пику скривлю, що вони всі там від страху під парти полізуть. От він щодня намагається лякати населення", - додав соціолог.

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом:

Погрози Путіна ракетою "Орешник" - останні новини

Нагадаємо, 19 грудня російський диктатор Володимир Путін запропонував Заходу "високотехнологічну дуель". Він стверджує, що ракета "Орешник" має дальність 5,5 тисячі км і її не можуть збити системи ППО.

Цинічна пропозиція Путіна передбачала удар Орешником по Києву, щоб перевірити, чи здатні українські і західні системи ППО її перехопити.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі назвав цю ідею проявом неадекватності та назвав Путіна "відморозком". Він наголосив, що подібні заяви лише підкреслюють рівень цинізму та неадекватність кремлівського режиму.

Як повідомляв Главред, ввечері 19 грудня Зеленський різко відповів Путіну на "технологічну дуель" і нецензурно обізвав його. До критики також долучився керівник ОП Андрій Єрмак, а користувачі соцмереж запустили флешмоб та почали створювати меми про Путіна

Читайте також:

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред