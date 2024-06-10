Путін скаженіє після ураження 'гордості' авіації РФ: в ГУР розповіли про удар по Су-57

Російські Су-57 не залітали безпосередньо у повітряний простір України, оскільки окупанти боялися втратити свій новітній літак, розказав Андрій Юсов.

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Росіяни намагалися ретельно ховати Су-57, але не вберегли / Колаж: Главред, фото: ГУР, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін скаженіє через ураження новітнього російського літака Су-57. Сам факт ураження підтверджений, хоча операцію поки не можна підтвердити або спростувати. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції - ані підтвердити, ані спростувати. Але, так, чудові новини. Путін справді скаженіє. І реакція у Кремлі справді дуже гаряча і відчутна, тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати", - сказав він.

Юсов також підкреслив, що Су-57 не залітали безпосередньо у повітряний простір України, оскільки росіяни боялися, що їх зіб'ють. РФ завищувала характеристики цього літака з метою продажу та присутності на міжнародному ринку.

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"Власне, не вберегли. Тим не менше, вони справді використовувались для завдання ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, по мирній інфраструктурі, тому цілком заслужено така кара відбулася", - зазначив представник ГУР.

Крім цього, Юсов наголосив, що є інформація про ймовірне ураження двох Су-57, а також про загиблих і поранених окупантів, які були на момент удару на летовищі.

"Є вже публічна інформація з ворожого інформаційного поля. Ворог сам підтверджує ураження однієї одиниці. Є оприлюднені супутникові знімки, які чітко показують ураження одного повітряного судна. Відповідно, коли буде об'єктивне підтвердження, ми будемо говорити два. Наразі є інформація про ураження двох Су-57. Стосовно об'єктивного підтвердження треба ще почекати", - сказав Юсов.

Він зазначив, що хоча мова йде, ймовірно, про ураження, технічний аналіз пошкоджень та відновлення займуть час. Юсов наголосив, що будь-яке ураження такої техніки, як Су-57, є серйозним ударом по ворожих спроможностях.

Що відомо про російський Су-57 / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Вибухи в Ахтубинську 9 червня - ураження російського Су-57

Нагадаємо, 9 червня ЗСУ вперше з початку вторгнення РФ уразили новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар був частиною полювання ЗСУ на російську військову авіацію далеко за межами фронту. Су-57 зачепило ударом БПЛА, а ступінь пошкодження поки що не встановлено.

Згодом речник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар по військово-повітряній базі РФ в Астраханській області. Він зазначив, що у РФ може бути два уражених винищувачі Су-57.

Як повідомляв Главред, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що літаки Су-57 використовувалися дуже обмежено, переважно на великій відстані від лінії фронту. Винищувачі не часто використовувались біля кордону через їх велику вартість.

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