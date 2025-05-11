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Прямі переговори Зеленського з Путіним: Маркарова розкрила позицію Києва

Олексій Тесля
11 травня 2025, 21:20
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Україна повністю підтримує заклик Дональда Трампа до безумовного припинення вогню.
Прямі переговори Зеленського з Путіним: Маркарова розкрила позицію Києва
Володимир Зеленський може зустрітися з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

  • Україна повністю підтримує пропозицію Дональда Трампа
  • Зеленський готовий до прямих переговорів із Путіним

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала позицію Києва щодо переговорів про припинення вогню.

Як заявила вона в сервісі мікроблогів Х (колишній Twitter), Україна повністю підтримує заклик президента США Дональда Трампа до повного і безумовного припинення вогню.

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"Україна повністю підтримує заклик президента Трампа до повного і безумовного припинення вогню", - написала посол України в США.

При цьому вона також наголосила, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це. Питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?", - написала Маркарова.

Скріншот
/ @OMarkarova

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно повинна погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

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Хто така Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист.

Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія.

З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку.

У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT.

З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України.

29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України.

8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України.

22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука.

4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України в США.
У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

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Оксана Маркарова Переговори про припинення вогню
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