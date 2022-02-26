Слідом за Росією: в ЄС пригрозили Білорусі відключенням від SWIFT

Лукашенко / УНІАН

В Євросоюзі не виключають можливість відключення Білорусі від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться завтра в режимі відеоконференції, щоб досягти політичної угоди щодо санкцій SWIFT. Також є пропозиція відключити Білорусь від SWIFT", - повідомив журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Раніше Німеччина підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій.

Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, офіційне рішення ще не оформлено, проте вже почалася технічна підготовка до прийняття рішення і впровадження цієї санкції.

читайте такожБундесвер озброїть Україну: Берлін поставить Києву протитанкову зброю і ракети Stinger"Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від президента України до аташе в українському посольстві. Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на різні уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України", - написав Кулеба у Facebook.

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