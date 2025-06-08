Пройшла Курську операцію: загинула військова, що здійснила понад 1000 вильотів

На фронті, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку, загинула військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Катерина Троян, відома під позивним "Мяу" - їй було лише 32 роки. Про втрату повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у Facebook.
Вона зазначила, що Катерина служила у Десантно-штурмових військах, брала участь в операціях, зокрема й на території Курської області РФ, а також виконувала завдання на Покровському напрямку як операторка FPV-дронів.
"Ще зовсім нещодавно ти раділа — твої світлини переглядав сам Залужний. Ти працювала, тримала напрямок, допомагала команді. А сьогодні — ми згадуємо тебе з теплом і вдячністю", — поділилася Кондратюк.відео дня
Про обставини смерті також повідомив колишній народний депутат і військовий Ігор Луценко. За його словами, Катерина зазнала поранення, її терміново евакуювали до лікарні в Дніпрі. На жаль, врятувати її не вдалося.
"Вона служила в ДШВ, пройшла Курську кампанію, але не пройшла цього разу Покровський напрям - в [лікарню імені] Мечникова її довезли ще живою, але порятувати не змогли", - написав Луценко у Facebook.
Побратими "Мяу" підтвердили її загибель і залишили щемливі слова про те, ким вона була для своєї команди.
"Мяу прийшла на війну бути рівною всім нам. Ми пізнали її як людину з відкритим серцем та відсутністю гордині, до неї можна було завжди звернутись за допомогою, не питання було допомогти комусь з власного бажання, і головне ніяка зарозумілість не заважала нашій посестрі самій звертатись за допомогою", - згадують побратими.
Її смерть - ще одне нагадування про вартість нашої свободи, за яку платять своїм життям найкращі.
Україна втрачає найкращих - останні новини
Главред повідомляв сумну звістку про те, на F-16 під час виконання бойового завдання загинув Павло Іванов. Йому було всього 26 років.
Також нещодавно на війні загинув відомий боксер і військовий Володимир Мандзюк, відомий під позивним "Воха". Він прославляв Україну на весь світ - був майстром спорту України з боксу, неодноразовим переможцем національних і міжнародних змагань, чемпіоном України серед студентів у 2018 році.
Окрім цього, 18 березня на передовій загинув редактор новин сайту TSN.ua, Дмитро Бєндіков. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині, звідки був родом.
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Втрати України та Росії у війні
Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.
Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").
Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.
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