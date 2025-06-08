Пройшла Курську операцію: загинула військова, що здійснила понад 1000 вильотів

Побратими розповіли, що Катерина прийшла на війну не заради статусу, а щоб бути частиною команди, працювати на рівних і робити свою справу професійно.

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Під час виконання завдання на Покровському напрямку загинула військовослужбовиця / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На фронті, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку, загинула військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Катерина Троян, відома під позивним "Мяу" - їй було лише 32 роки. Про втрату повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у Facebook.

Вона зазначила, що Катерина служила у Десантно-штурмових військах, брала участь в операціях, зокрема й на території Курської області РФ, а також виконувала завдання на Покровському напрямку як операторка FPV-дронів.

"Ще зовсім нещодавно ти раділа — твої світлини переглядав сам Залужний. Ти працювала, тримала напрямок, допомагала команді. А сьогодні — ми згадуємо тебе з теплом і вдячністю", — поділилася Кондратюк. відео дня

Про обставини смерті також повідомив колишній народний депутат і військовий Ігор Луценко. За його словами, Катерина зазнала поранення, її терміново евакуювали до лікарні в Дніпрі. На жаль, врятувати її не вдалося.

"Вона служила в ДШВ, пройшла Курську кампанію, але не пройшла цього разу Покровський напрям - в [лікарню імені] Мечникова її довезли ще живою, але порятувати не змогли", - написав Луценко у Facebook.

Побратими "Мяу" підтвердили її загибель і залишили щемливі слова про те, ким вона була для своєї команди.

"Мяу прийшла на війну бути рівною всім нам. Ми пізнали її як людину з відкритим серцем та відсутністю гордині, до неї можна було завжди звернутись за допомогою, не питання було допомогти комусь з власного бажання, і головне ніяка зарозумілість не заважала нашій посестрі самій звертатись за допомогою", - згадують побратими.

Її смерть - ще одне нагадування про вартість нашої свободи, за яку платять своїм життям найкращі.

Україна втрачає найкращих - останні новини

Главред повідомляв сумну звістку про те, на F-16 під час виконання бойового завдання загинув Павло Іванов. Йому було всього 26 років.

Також нещодавно на війні загинув відомий боксер і військовий Володимир Мандзюк, відомий під позивним "Воха". Він прославляв Україну на весь світ - був майстром спорту України з боксу, неодноразовим переможцем національних і міжнародних змагань, чемпіоном України серед студентів у 2018 році.

Окрім цього, 18 березня на передовій загинув редактор новин сайту TSN.ua, Дмитро Бєндіков. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині, звідки був родом.

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