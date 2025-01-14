'Прорив кордону' росіянами: у Сумській ОВА розповіли про захід ворожих ДРГ

Важливо:
- Прориву ворогом державного кордону не відбулося
- ДРГ РФ намагаються зайти на територію Сумської області
Поширювана в Мережі інформація про нібито прорив російськими військовими кордону в Сумській області не відповідає дійсності.
"Сумщина: прориву ворогом державного кордону не відбулося", - ідеться в повідомленні пресслужби Сумської ОВА.
За даними Сил безпеки і оборони, інформація, поширювана в Мережі про прорив російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка і Проходи, не підтверджується.
Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу.
Тим часом, протягом останнього місяця, як і раніше, фіксуються деякі спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області. Але всі ці ДРГ знищуються українськими військовими.
"Закликаємо всіх, дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти інформацію, яка поширюється різними джерелами та довіряти офіційним джерелам інформації - Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ, Сумській обласній військовій адміністрації", - наголосили в Сумській ОВА.
Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують намагатися перетнути кордон з Україною в Харківській області.
Як повідомляв Главред, інформація про прорив кордону російськими окупантами на півночі Чернігівщини є фейковою. Представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував ці повідомлення.
Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада 2024 року російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон у районі Дергачів на півночі Харківської області.
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Що таке ДРГ?
Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.
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