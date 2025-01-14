'Прорив кордону' росіянами: у Сумській ОВА розповіли про захід ворожих ДРГ

Ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною, розповіли в Сумській ОВА.

https://glavred.net/ukraine/proryv-granicy-rossiyanami-v-sumskoy-ova-rasskazali-o-zahode-vrazheskih-drg-10630712.html Посилання скопійоване

Сили безпеки і оборони тримають кордон / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Важливо:

Прориву ворогом державного кордону не відбулося

ДРГ РФ намагаються зайти на територію Сумської області

Поширювана в Мережі інформація про нібито прорив російськими військовими кордону в Сумській області не відповідає дійсності.

"Сумщина: прориву ворогом державного кордону не відбулося", - ідеться в повідомленні пресслужби Сумської ОВА.

відео дня

За даними Сил безпеки і оборони, інформація, поширювана в Мережі про прорив російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка і Проходи, не підтверджується.

Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу.

Тим часом, протягом останнього місяця, як і раніше, фіксуються деякі спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області. Але всі ці ДРГ знищуються українськими військовими.

"Закликаємо всіх, дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти інформацію, яка поширюється різними джерелами та довіряти офіційним джерелам інформації - Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ, Сумській обласній військовій адміністрації", - наголосили в Сумській ОВА.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують намагатися перетнути кордон з Україною в Харківській області.

Як повідомляв Главред, інформація про прорив кордону російськими окупантами на півночі Чернігівщини є фейковою. Представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував ці повідомлення.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада 2024 року російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон у районі Дергачів на півночі Харківської області.

Читайте також:

Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред