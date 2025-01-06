Прорив кордону росіянами на Чернігівщині: у ЦПД розставили всі крапки над "і"

Залишається загроза диверсій з боку РФ.

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Яка ситуація на Півночі / Колаж: Главред, фото УНІАН, deepstate

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Інформація про прорив кордону на півночі Чернігівщини є фейком

Для мешканців регіону залишається загроза обстрілів зі сторони РФ

Інформація про прорив кордону російськими окупантами на півночі Чернігівщини не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Центру протидії дезінформації (ЦПД).

У повідомленні йдеться, що у Мережі активно поширюються заяви про нібито прорив у Чернігівській області. Ці повідомлення закінчуються закликами перейти за посиланням для отримання додаткової інформації.

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"Спроб прориву ворогом кордону у межах Чернігівської області не фіксувалось. Натомість залишається загроза обстрілів зі сторони РФ, зокрема із застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності", – повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі ЦПД.

Окрім того, за словами начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, спроб прориву кордону на території його району не було.

У ЦПД закликали не експлуатувати чутливі для українців теми і не сприяти поширенню неперевіреної інформації.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія країни-агресорки Росії на багатьох ділянках фронту активізувала свій наступ. Сіверський напрямок не став виключенням - ворог щоденно застосовує артилерію, міномети та дрони, щоб протиснути ЗСУ вогнем.

Тим часом на Куп’янському напрямку армія країни-агресора Росії атакувала переправу через річку Оскіл. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни намагались зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру.

Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко заявляв, що армія РФ намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутись до Куп'янська в Харківській області.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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