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"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

Юрій Берендій
13 січня 2025, 13:37
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Ураження командного пункту РФ має стратегічне значення для підриву логістики та системи управління військами противника, зазначили в ЗСУ.
'Значні проблеми': в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ
В ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ / Колаж Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • ЗСУ вдарили по командному пункту військ РФ
  • Ураження даного об'єкта створює труднощі для росіян

12 січня Збройні сили України завдали удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Командний пункт окупантів був розташований у місті Новогродівка на Донеччині. Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, метою операції було знищення ключових елементів управління російськими силами.

Трегубов пояснив, що командний пункт відіграє важливу роль як логістичний вузол і центр управління, де також концентруються певні військові ресурси окупантів. Навіть часткове пошкодження цього об’єкта створює труднощі для росіян.

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"Будь-який такий далекий удар – це важливий елемент порушення російської логістики та організації. Так само як ми вже за цю війну вивчили, що немає кращого ППО за ракету, що впала на російський аеродром, так само немає кращих засобів стримування, ніж ракета, що впала на російський штаб, чи, наприклад, на склад зберігання палива", – розповів Віктор Трегубов.

Військовий також зауважив, що знищення важливих об’єктів ворога є звичною практикою для ЗСУ. Це не лише послаблює противника, але й може змусити його змінити напрямок наступу, що призводить до хаотичних дій.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Харківському напрямку залишається складною, без істотних змін. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ, повідомляє пресцентр ОТУ "Харків".

У Курській області Росії військові з КНДР здійснили невдалу спробу штурму українських позицій, повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ. Північнокорейські війська атакували бійців ССО з ранку до ночі, однак зазнали поразки.

У тимчасово окупованому Криму російські війська нарощують системи протиповітряної оборони, водночас послаблюючи інші ділянки фронту. Про це інформували агенти руху "АТЕШ".

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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