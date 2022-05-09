"Пропустили заняття з топографії": велика партія "визволителів" з РФ повернулася додому в мішках

Велика партія "визволителів" з РФ повернулася додому в мішках / t.me/a_shtirlitz

Російська армія зазнає колосальних втрат в Україні. В середньому, добовий приріст "двохсотих" - 200 осіб.

Фото чергової партії "загублених на навчаннях", які повернулися додому, опублікував військовий і блогер Анатолій Штефан (Штіргіц).

Серед них:

начальник служби РХБЗ 20 мсд капітан Денис Єрошин під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії;

старший лейтенант Хамідрахімов Ільшат під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії; лейтенант Олексій Кірюшкін під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії;

капітан Дмитро Фролов під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії;

старший лейтенант Денис Мещеряков під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії.

t.me/a_shtirlitz

Нагадаємо, захисники України протягом 7 травня знищили ще 80 російських окупантів на південному напрямку. Також ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки.

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