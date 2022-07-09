"Проламували оборону ЗСУ": генерал розкрив нову тактику РФ в Україні

Російські окупанти змінюють тактику в Україні / Reuters

Російські окупанти скорегували свою тактику в Україні, при цьому ворожа стратегія залишилася без змін, заявив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Вони планують захопити Донецьку область так само, як майже захопили Луганську, тобто виконати завдання, сформульовані Путіним на параді 9 травня", - підкреслив він в інтерв'ю Оbozrevatel.

Разом з тим співрозмовник звернув увагу на те, що зміна тактики РФ пов'язана з тим, що окупанти роблять висновки зі своїх помилок в Україні.

"У Сєвєродонецьку була реалізація такої тактики: використовують всі ударні сили, потім піхоту, вона не проходить, відступає, потім вони повторюють – і так проламують нашу оборону в міських боях. Оскільки вони наступають, то втрачають багато живої сили і техніки.

Але вже у випадку з Лисичанськом ми побачили іншу тактику. Вони не стали в лоб заходити в місто, а спробували обійти його з північного сходу і з південного заходу, щоб зробити "котел" - оперативне охоплення. Щоб не опинитися в "котлі", наші Збройні Сили були змушені вийти з Лисичанська", - додав Романенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що по Україні російські окупаційні війська завдають ударів за допомогою дальньої бомбардувальної авіації. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він підкреслив, росіяни завдають ударів здебільшого старими радянськими ракетами.

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